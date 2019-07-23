مال وأعمال

كشفت مصادر نفطية رفعية أن خطة الدمج للقطاع النفطي بانتظار الموافقات اللازمة، مؤكداً أن الانتهاء من عمليات الدمج من المفترض أن يتم خلال 3 سنوات.

وعن عدد الشركات التي سوف ينتهي اليها القطاع، أشار الى أنها ستكون 3 كيانات ضخمة تشمل عمليات الانتاج والتكرير والتسويق.

في سياق متصل أشارت الى أنه تمت الاستعانة بمستشار عالمي لمراجعة الهيكل التنظيمي للمؤسسة وشركاتها التابعة للتأكد من تماشيه مع متطلبات تنفيذ التوجهات الاستراتيجية العامة حتى عام 2040.

ويضم القطاع النفطي حالياً شركات نفط الكويت وشركة نفط الخليج، وهما المسؤولتان عن انتاج النفط، حيث يصل انتاج الكويت حالياً قرابة الـ3 ملايين برميل يومياً، في ظل توقف الحقول المشتركة في الوفرة والخفجي، حيث من المتوقع عودتها مع نهاية العام الحالي. ووفقاً لاستراتيجية المؤسسة في 2020 من المتوقع أن يصل انتاج الكويت الى 4 ملايين برميل في حال عادة الحقول المشتركة الى الانتاج، بينما لن تتجاوز كميات الانتاج من شركة نفط الكويت 3.650 ملايين برميل يومياً، ومن المتوقع أن تحافظ الكويت على انتاجها حتى 2030، ومن ثم يتم الزيادة التدريجية وصولاً الى 4.75 ملايين برميل يومياً بحلول 2040، و2.50 مليار قدم مكعبة معدلات انتاج الغاز.

