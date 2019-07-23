مال وأعمال

أنهت البورصة أمس على انخفاض المؤشر العام 23?38 نقطة ليبلغ مستوى 6039?10 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0?39 في المئة. وبلغت كميات تداولات المؤشر 133?6 مليون سهم تمت من خلال 5809 صفقات نقدية بقيمة 23?3 مليون دينار.

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 66?7 نقطة ليصل الى مستوى 4813?7 نقطة بنسبة 1?37 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 92?9 مليون سهم تمت عبر 3550 صفقة نقدية بقيمة 6?12 ملايين دينار (نحو 20?8 مليون دولار).

كما انخفض مؤشر السوق الأول 2?8 نقطة ليصل الى مستوى 6661?4 نقطة بنسبة 0?04 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 40?7 مليون سهم تمت عبر 2259 صفقة بقيمة 17?17 مليون دينار. وكانت شركات (الديرة) و(الهلال) و(مراكز) و(رماية) و(أرزان) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (أعيان) و(خليج ب) و(ايفا) و(الامتيازات) و(صناعات) الأكثر تداولا بينما كانت شركات (ايفا) و(آبار) و(وثاق) و(تمدين ع) و(ايفا فنادق) الأكثر انخفاضا.

