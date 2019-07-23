loader

مال وأعمال

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

«المغاربية» باعت مشروعاً عقارياً بالسعودية


أعلنت الشركة الخليجية المغاربية القابضة عن قيام شركة الخليج المغربية، وهي شركة سعودية تابعة للمجموعة بنسبة 99 في المائة، ببيع فلل مشروع «منــار» في المملكة العربية السعودية. وقالت «المغاربية» في بيان للبورصة، ان المشروع مكون من: عدد (10) فلل سكنية في حي الندى بمدينة الرياض، وقطعة أرض غير مُطورة في ذات الحي مساحتها 600 متر مربع.
وأوضحت الشركة أن حصة الخليج المغربية من عملية البيع مبلغ اجمالي قدره 11.78 مليون ريال سعودي بما يُعادل 947.42 ألف دينار، مما نتج عنها خسارة بقيمة 4.47 ألف دينار. وأشارت الشركة الى أن الخليج المغربية تبلغ نسبة مساهمتها بالمشروع 75 في المائة، والـ 25 في المائة المُتبقية مملوكة لشريك سعودي.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة