مال وأعمال

أعلنت الشركة الخليجية المغاربية القابضة عن قيام شركة الخليج المغربية، وهي شركة سعودية تابعة للمجموعة بنسبة 99 في المائة، ببيع فلل مشروع «منــار» في المملكة العربية السعودية. وقالت «المغاربية» في بيان للبورصة، ان المشروع مكون من: عدد (10) فلل سكنية في حي الندى بمدينة الرياض، وقطعة أرض غير مُطورة في ذات الحي مساحتها 600 متر مربع.

وأوضحت الشركة أن حصة الخليج المغربية من عملية البيع مبلغ اجمالي قدره 11.78 مليون ريال سعودي بما يُعادل 947.42 ألف دينار، مما نتج عنها خسارة بقيمة 4.47 ألف دينار. وأشارت الشركة الى أن الخليج المغربية تبلغ نسبة مساهمتها بالمشروع 75 في المائة، والـ 25 في المائة المُتبقية مملوكة لشريك سعودي.

