مال وأعمال

(رويترز) - خفض «جولدمان ساكس» توقعاته لنمو الطلب على النفط على أساس سنوي لعام 2019 مستندا إلى أنشطة اقتصادية عالمية محبطة تأثرت سلبا بصورة أكبر بطقس أقل برودة وضعف الطلب على الوقود لتوليد الكهرباء ومراجعات خفضت الطلب لمستويات تاريخية، ما يشير لنمو أضعف للطلب على النفط في 2018.

وعدل البنك يوم الأحد توقعاته لنمو الطلب على النفط لعام 2019 إلى 1.275 مليون برميل يوميا انخفاضا من 1.45 مليون برميل يوميا في بداية العام.

لكن البنك قال إن هذا المستوى ما زال أعلى من متوسط التوقعات عند نحو 1.05 مليون برميل يوميا في العام الحالي.

وقال البنك «مع ثبات جميع العوامل الاخرى، نُقدر أن تعديلا بالرفع لمتوسط التوقعات للعام الحالي فيما يخص نمو الطلب على النفط إلى مستوى تقديراتنا عند 1.275 مليون برميل يوميا سيقود لارتفاع سعر برنت بواقع ستة دولارات للبرميل».

وتوقع البنك نمو الطلب على النفط في 2020 إلى 1.45 مليون برميل يوميا بفضل تسارع تدريجي للنمو الاقتصادي العالمي فضلا عن زيادة الطلب بسبب القواعد الجديدة لوقود السفن التي تطبقها المنظمة البحرية الدولية بداية من عام 2020.

وقد ارتفعت أسعار النفط بسبب مخاوف من أن يؤدي احتجاز ناقلة بريطانية الأسبوع الماضي إلى تعطل الإمدادات في الشرق الأوسط وبعد أن أعلنت ليبيا إغلاق أكبر حقولها النفطية. وارتفعت أسعار النفط وسط زيادة التوترات في الشرق الأوسط عقب احتجاز الجيش الإيراني ناقلة بريطانية قبل أيام. وزادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 51 سنتا أو 0.8 في المئة إلى 62.98 دولاراً للبرميل بعدما لامس 63.47 دولاراً في وقت سابق. وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 15 سنتا أو 0.3 في المئة إلى 55.78 دولاراً.

وتراجع الخام الأميركي أكثر من سبعة في المئة وانخفض برنت أكثر من ستة في المئة الأسبوع الماضي.

