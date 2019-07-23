مال وأعمال

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الامتياز الاستثمارية، نواف معرفي إن أغلب أذرع الشركة التشغيلية شاركت بنسب في عوائد الربع الثاني.

وأضاف معرفي لـ «سي إن بي سي عربية»، إن إيرادات الشركة تُقدر بنحو 44 مليون دينار منها 19.3 مليون دينار تشغيلية، والمتبقي منها من إعادة تصنيف سهم «هيومن سوفت» الزميلة للمجموعة.

وأوضح معرفي أن المجموعة حولت ملكيتها في شركة «هيومن سوفت» إلى موجودات بالقيمة العادلة بسبب انخفاض ملكيتها فيها إلى ما دون 7 في المئة.

وبين أن الشركات التشغيلية للمجموعة مستمرة بالتطور والتحسن والنمو، حيث شارك قطاع التقنيات بـ11 في المئة من الإيرادات، و10 في المئة من الاستثمار العقاري، و8 في المئة من المقاولات والنفط والغاز، و8 في المئة من تصنيع الأدوية، و4 في المئة لقطاع الأغذية، و3 في المئة من قطاع التعليم.

وأفاد بأن المجموعة انتهت في بداية العام الحالي من اندماج «ديمة كابيتال» و«البلاد للاستثمار»، موضحاً أن حجم الشركة أصبح 44 مليون دينار والقيمة الدفترية تصل إلى 75 مليون دينار؛ ما أعطى تنوعاً في محفظة مجموعة الامتياز.

وأشار إلى الارتفاع الملحوظ في موجودات «الامتياز» لتصل إلى نحو 388 مليون دينار، بالإضافة إلى استقرار الدين عند حوالي 58 مليون دينار، ومجموع المطلوبات يُقدر بحدود 132 مليون دينار.

وعبر عن تفاؤله بالتحسن الذي طرأ على أداء بورصة الكويت، مُبيناً أن الشركة تدرس التوسع في استثماراتها بالبورصة وترى فرصاً لانتقاء أسهم ذات إمكانات للنمو.

وأشار معرفي إلى أن حجم محفظة المجموعة وصل إلى نحو 279 مليون دينار في نهاية النصف الأول مقارنة مع 252 مليون دينار في الفترة ذاتها بالعام الماضي، بارتفاع 10.7 في المئة.

