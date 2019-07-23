مال وأعمال

قال الرئيس التنفيذي لشركة هيومن سوفت القابضة إنه لا يوجد أي التزام أو تطور آخر على صعيد عمليات الاندماج والاستحواذ بالوقت الحاضر، موضحاً أنه إذا سمحت التدفقات النقدية بذلك، ستكون هناك توزيعات جيدة للأرباح.

وبحسب بيان الشركة للبورصة الكويتية، جاء رد مايانك باكسي على سؤال تم طرحه خلال مؤتمر المحللين الذي انعقد يوم الأربعاء الماضي، لمناقشة البيانات المالية النصف سنوية للشركة.

وتطرق سؤال أحد الحضور بالمؤتمر لما يتعلق بمخططات تخصيص رأس المال لدى «هيومن سوفت»، وعما إذا كان سيتم استخدام التدفقات النقدية في الدخول بعمليات اندماج أو استحواذ.

وأوضح باكسي أن «هيومن سوفت» تنتج تدفقات نقدية جيدة، قائلاً: «في الماضي، إذا لم يكن هناك التزام مُحدد بشأن التدفقات النقدية للمصروفات الرأسمالية (CAPEX) أو أي التزامات أخرى، تم توزيع جزء كبير كتوزيعات أرباح وكانت نسبة التوزيع مرتفع في هذا السياق».

وتوقع باكسي أن تبلغ المصروفات الرأسمالية حوالي 2 في المئة إلى 3 في المئة من الإيراد خلال السنوات الثلاث القادمة، طالما لا توجد التزامات رئيسة تتعلق بالإنفاق الرأسمالي بالشركة.

