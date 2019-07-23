مال وأعمال

نظم البنك الأهلي المتحد حملة للتبرع بالدم يوم الخميس الموافق الثامن عشر من يوليو الحالي فى مجمع البوليفارد «تحت شعار قطرة دم تنقذ حياتي» وذلك بالتعاون مع جمعية المنابر القرآنية وبنك الدم الكويتي .

تأتي هذه الحملة امتدادا لجهود البنك الأهلي المتحد ومبادراته المتميزة في مجال الرعاية الصحية، سعياً إلى نشر ثقافة العمل الخيري، وترسيخًا للهدف الإنساني النبيل في مجال البذل والعطاء، حيث سبق أن أطلق البنك العديد من حملات التبرع بالدم في مقره الرئيس بمشاركة عدد كبير من موظفي البنك الذين سارعوا للتبرع بدمائهم وأظهروا تعاونا كبير وتفهما ملحوظا لأهمية التبرع بالدم في إنقاذ حياة الكثيرين ممن تتوقف حياتهم على قطرات قليلة من الدم.

و أفادت سحر دشتي مدير عام حماية العملاء ورئيسة فريق المسؤولية المجتمعية فى البنك في بيان صحافي: نهدف من خلال هذه الحملة إلى تأصيل قيمة المشاركة والتكافل بين أفراد المجتمع، ، ولا شك أن زيادة الوعي بأهمية بالتبرع بالدم يعد هدفاً نبيلاً يستحق أن يتكاتف الجميع لتحقيقه وخاصة أن عملية التبرع بالدم على الرغم من أنها بسيطة للغاية، كما أنها مفيدة لصحة المتبرع ولكنها قد تنقذ حياة الكثيرين من المرضى والمصابين ممن يحتاجون لنقل الدم.

وأشادت دشتي بالإقبال الشديد الذى شهدته حملة البنك للتبرع بالدم سواء من موظفي البنك وعائلاتهم وغيرهم من رواد حديقة البوليفارد، موكدة أن هذا الإقبال على هذه الحملات إنما يعكس تنامي الوعي المجتمعي بأهمية الإقبال على التبرع بالدم لإنقاذ حياة الكثيرين.

وبهذه المناسبة أكد مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في جمعية المنابر القرآنية حسين العنزي أن هذه الحملة تأتي استشعاراً لقوله تعالى: «ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا»، حيث قامت «المنابر القرآنية» بالتعاون مع البنك الأهلي المتحد وبنك الدم المركزي في وزارة الصحة بإطلاق حملة التبرع بالدم الأولى تحت شعار «قطرة دم.. تنقذ حياتي»، وقد لاقت حضورا ومشاركة من العديد من أطياف المجتمع صغارا وكبارا، رجالا ونساء مؤكدا أن هذا التفاعل يؤكد حب هذا الشعب للبذل والعطاء وتقديم الخير والإحسان إلى الغير.

