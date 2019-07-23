مال وأعمال

أجرى بنك الخليج سحب الدانة الأسبوعي بتاريخ 21 يوليو، وأعلن من خلاله عن أسماء الفائزين الخمسة خلال الفترة من 14 إلى 18 يوليو 2019 بجوائز نقدية قيمة كل منها 1000 دينار كويتي أسبوعياً.

وفيما يلي أسماء الفائزين الخمسة لهذا الأسبوع: سيلفي مايكل ، بندر طالب سعدي الظفيري ،عبدالله حمدان صقر سديران ،رقية شاكرعلي توراب ، فاطمة محمد حسين الناصر.

هذا، ويجري بنك الخليج سحب الدانة ربع السنوي الثالث في 25 سبتمبر 2019 على جائزة قيمتها 500,000 دينار كويتي. أما السحب الأخير فسوف يقام في 16 يناير 2020 وسيتخلل هذا السحب تتويج مليونير الدانة لعام 2019 الذي سيحصل على جائزة بقيمة مليون دينار كويتي.

ويشجع بنك الخليج عملاء الدانة على زيادة فرص فوزهم عن طريق زيادة المبالغ التي يتم إيداعها في الحساب، باستخدام خدمة الدفع الإلكتروني الجديدة المتاحة عبر موقع البنك الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكية.

