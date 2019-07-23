مال وأعمال

قالت شركة وربة كابيتال القابضة: انه اعمالا باحكام الكتاب العاشر الافصاح والشفافية من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، وعطفا على الافصاح السابق بتاريخ 27 يونيو 2019. نحيطكم علما بان فترة التراجع عن الاكتتاب «بسبب عدم تغطية مبلغ الاكتتاب بالكامل والاكتفاء بالحد الذي اكتتب فيه» حسب قوانين وزارة التجارة وهيئة أسواق المال قد انتهت ولم يتقدم احد الى وكيل الاكتتاب بطلب للرجوع عن الاكتتاب.

وبناء على ما سبق فإن المبلغ الاجمالي المكتتب به في زيادة رأس المال قد اصبح 2?800?000 دينار كويتي باجمالي عدد الاسهم 2?800?000 سهم ليصبح رأسمال الشركة المدفوع 10?000?000 دينار وعدد الاسهم المصدرة 100?000?000 سهم.

وقالت الشركة انه تم ايداع اسهم الاكتتاب في زيادة رأس المال لمساهمي شركة وربة كابيتال القابضة بتاريخ 24 يونيو 2019، وبذلك يمكن للمساهمين الاستفادة من التصرف في اسهمهم اعتبارا من تاريخه.

