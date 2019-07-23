مال وأعمال

أكد وزير التجارة والصناعة، وزير الدولة للخدمات، خالد الروضان، أن التواصل مع الجمهور وجمعيات النفع العام له هدفان، الأول هو تسويق الأفكار الحكومية والوزارية، والثاني هو تلمس ارائهم وانتقاداتهم، منوهاً الى أن الطفرة والتطور الذي حدث أخيراً جاء عقب التشاور والنقاش والاستماع الى الانتقادات والمقترحات من المواطنين والجماهير ومن ثم العمل على تنفيذها.

واضاف الروضان خلال اللقاء المفتوح الذي عقد بجمعية الخريجين الكويتية مساء اول من أمس، أن مواصلة التحرك في كل الاتجاهات سواء التشريعية او القرارات أو الميكنة والربط وجذب الاستثمارات جميعها يصب في تحقيق خطط الدولة مبيناً أن أنظمة الربط الالكتروني بالوزارة أسهمت في خفض كلفة الخدمات التموينية بـ 30 مليون دينار حيث أن هذه الأنظمة جاءت ضمن المساعي الجادة لتحقيق الرغبة الأميرية السامية في تحويل البلاد الى مركز مالي واقتصادي جاذب للاستثمارات.

وقال أن التشريعات الاقتصادية حظيت بنصيب من التعاون بين السلطتين خلال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الـ15 لمجلس الأمة وأبرزها الموافقة في المداولة الثانية على مشروع قانون بتعديل قانون المناقصات المركزية بما يشمل الأفضلية لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة عند ترسية العطاءات وتشجيع المبادرين على المشاركة في أكبر عدد من المناقصات.

وألمح الروضان الى أن هناك الكثير من التعديلات التشريعية الاقتصادية وقد تكون ليست جاذبة للجمهور، لانها ليست تشريعات شعبية، لكنها تخدم العمل التجاري والوزاري منها علي سبيل المثال السجل التجاري، والتأمين، ومراقبي الحسابات، حيث لايمكن ان تخلق مناخ صحي اقتصادي سليم، وهناك قوانين قديمة منها قانون التأمين والذي اصدر في عام 1961 بينما التشريع الجديد يواكب التطورات الراهنة

بيئة الاعمال

واشار الي أن وزارة التجارة ومن خلال مساعيها الرامية الى تحسين بيئة الأعمال في البلاد عملت على اصدار لائحة التنفيذية لقانون الوكالات التجارية والذي يعمل على فك الاحتكار وأن يكون في البلاد وكيل أو أكثر وفتح الاستيراد لافتا الى فتح عملية الاستيراد (أون.لاين) «قريبا».

ولفت الروضان الى سوق الكويت للأوراق المالية هي انعكاس للحالة الصحية الاقتصادية لاي دولة، وخلال عامين ماضيين نجحت أسواق المال بتحقيق ثلاث ترقيات مختلفة ضمن أكبر مؤشرات عالمية، مشيداً بدور الجنود المجهولين ممن عملوا على تنفيذ هذه الانجازات التي لها انعكاسات متوقعاً أن تستقطب سيولة للسوق بنحو 5 مليارات دولار.

ولفت الروضان الى وجود منافسة بين الدول في تحسين مؤشرات بيئة الأعمال، وتمتد المنافسة أيضا الى جذب الاستثمارات الأجنبية، وآخر تقرير لوكالة بلومبرغ كشف أن الكويت نجحت في جذب أموال لسوق الكويت للأوراق المالية تتجاوز 2 مليار دولار، مشيرا الى أنها عوامل ايجابية رغم ان هناك الكثير من السلبيات ولكن الجهود تبذل لتحسين الاداء .

وتطرق الى استحداث أنواع أخرى من الرخص التجارية، لرواد الأعمال والرخص المنزلية التي تراعي رؤوس الأموال وتتيح مباشرة الأعمال وتطورها، وكذلك رخص العربات المتنقلة التي فتحت فرص عمل لكثير من المواطنين في مجالات مختلفة منوهاً الى أن مؤشر تحسين بيئة الأعمال شهد تطورا، ويأتي ضمنه 10 مؤشرات مختلفة، حيت حرصنا بوزارة التجارة لتحسين مؤشر البدء في الأعمال التجارية، وهو ما حققنا فيه قفزة كبيرة لمركز الكويت.

المشاريع الصغيرة

وتابع الروضان أن الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة شهد تغييرات، منذ بدأ متعثرا، ومع تعديلات القانون، والدعم الفني وتسهيلات الاجراءات الحكومية وغيرها، تم تحويل دور الصندوق واصبح من ممول الى راع للمشروعات، لافتا الى أهمية اطلاق السجل الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو سجل يحدد ما هو المشروع الصغير عن غيره لحمايته من الادعاءات وتمت اضافة الكثير من المميزات للمشاريع منها الاعفاءات الجمركية، وخفض للرسوم، وآخرها كان تعديل قانون المناقصات المركزية والذي يوجه للمشاريع جزءاً من الانفاق الحكومي بالتعاون مع الشركات الكبرى.

الشراكة العراقية

وحول المساعي الجادة مع دول الجوار قال الروضان لدينا خطة طموحة لفتح أسواق مختلفة، في جمهورية العراق الشقيقة، وهناك رغبة من سمو الأمير لفتح أسواق حرة معهم ووصلنا لمراحل متقدمة، مبيناً أن هدف هذه الزيارات ليس فقط أهداف اقتصادية وانما متى ما استقر العراق تستقر الكويت، ومتى ماخلقت قدرات اقتصادية انعكس ذلك على نمو حجم تبادل المصالح بين الشعبين واستفادت القطاعات الأهلية تجاريا واقتصاديا بقرب الشعوب .

ولفت الى أن هناك لجنة خاصة تم تشكيلها لتعزيز العلاقات التجارية مع العراق حيث سيتم فتح المجال لرجال الأعمال بمنحهم فيزا متعددة الدخول لبعض رجال الأعمال العراقيين، تتضمن نحو 400 شخصية.

الوكالات والاحتكار

وأشار الى التطورات على الوكالات التجارية وفك الاحتكار بأنه تم اصدار اللائحة التنفيذية لقانون الوكالات التجارية، الذي يتيح أن يكون لك بالكويت وكيل أو اكثر، وفتح الاستيراد وقريبا فتح الاستيراد اونلاين.

ولفت الى ان قانون حماية المنافسة يحتاج الى تعديل اذ توجد بعض المثالب الموجودة، وان حماية المنافسة خرجت ببعض التوصيات لأي ممارسة احتكارية يمكن ان تقوم بها شركة كبيرة، وهناك بعض الشركات غرمت وتحولت الى النيابة في هدوء، ما يسهم في خفض الاسعار مؤكدا اعطاء فرصة للشركات الصغيرة في ايجاد منافسة حقيقية من خلال وجود جهاز مسؤول مسؤولية كاملة عن هذا الموضوع.

وحول المخزون الغذائي قال الروضان انه منذ ازمة الخليج الأخيرة نقوم بتحديث لخطة الطوارئ كل 6 أشهر، والاستركشر بالكويت مبنى قوي جدا وطورناه اذ سكرنا كثيراً من افرع التموين وطورنا الموجود منها، وهناك خطة متكاملة وفق مستويات مختلفة، وفي حالة الحرب مخزوننا الغذائي جيد وزيادة.

