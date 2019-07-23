مال وأعمال

أعلنت وزارة التجارة والصناعة أن ادارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب التابعة لها أصدرت 30 تدبيرا احترازيا على الشركات المخالفة الخاضعة لاحكام القانون (106/ 2013) في يونيو الماضي.

وأضافت الوزارة في بيان صحافي أن التدابير تضمنت توجيه انذارات كتابية لثلاث شركات عقارية وشركة مجوهرات وتضمنت أمرا بالزام 18 شركة عقارية وثلاث شركات مجوهرات باتباع اجراءات محددة لتتوافق مع القانون.

وذكرت أن ادارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب استكملت اجراءاتها قبل اتخاذ الادارات المتخصصة في الوزارة اجراءات الترخيص لنحو 56 طلب تأسيس خلال الشهر ذاته منها 44 شركة عقارية و12 شركة مجوهرات.

وأشارت الى أن الادارة حدثت أيضا بيانات 85 ترخيصا موزعة على 67 شركة عقارية و14 شركة مجوهرات وثلاث شركات صرافة وشركة تأمين في حين اعتمدت تأكيد بيانات 83 مراقبا لـ32 شركة عقارية وخمس شركات مجوهرات وشركة صرافة.

ولفتت الى اصدارها أمرا بتقديم تقارير لأربع شركات عقارية وشركة تأمين وأصدرت عشرة تقارير للرقابة الميدانية شملت خمس شركات عقارية وخمس شركات صرافة.

