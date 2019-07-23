اقتصاد مصر

أكدت وزارة المالية، ارتفاع الفائض الأولي بالموازنة العامة للدولة لـ 60 مليار جنيه خلال 11 شهراً، في الفترة من (يوليو - مايو) للعام المالي الحالي، مقارنة بفائض أولي 1.9 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق.

وأشارت الوزارة في بيان لها إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية خلال (يوليو - مايو) الماضيين بنسبة 18.8 في المئة، بنحو 94 مليار جنيه، محققة 613 مليار جنيه مقارنة بـ519 ملياراً في الـ11 شهراً الأولى من العام السابق، كما لفت إلى تراجع بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 7 في المئة خلال الفترة المذكورة، حيث بلغت مخصصات الدعم 232 مليار جنيه خلال الفترة من «يوليو - مايو» الماضيين، مقارنة بـ249 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، وزادت الاستثمارات الحكومية بواقع 36 مليار جنيه، حيث سجلت 111.2 مليار جنيه، مقابل 75.2 ملياراً بالفترة نفسها من العام السابق.

فيما أطلقت وزارة الاستثمار النسخة الثانية من خريطة مصر الاستثمارية، وتشمل 2000 فرصة استثمارية جديدة، ووصفت وزيرة الاستثمار سحر نصر النسخة الثانية بأنها «إضافة قوية» لسابقتها، التي افتتحها الرئيس السيسي في فبراير 2018، أثناء افتتاح مراكز خدمات المستثمرين، مضيفة: «تُسهل على المستثمرين، وتمنحهم المعرفة بالفرص والحوافز والامتيازات المشجعة التي يقدمها القانون الجديد، وتتضمن الخريطة عرضاً للمشاريع القومية والفرص الاستثمارية، ومن أهم المشروعات (المنطقة الاقتصادية لإقليم قناة السويس، العاصمة الإدارية، مدينة الجلالة، مدينة العلمين الجديدة، مشروع الـ1.5 مليون فدان، والمتحف المصري الكبير».

وأعلنت وزارة التخطيط، الانتهاء من 86 مشروعاً باستثمارات 1.5 مليار جنيه، منها 76 مشروعاً في الري بكلفة 757 مليون جنيه، والانتهاء من 10 مشروعات بقطاع النقل بكلفة 784 مليون جنيه.

