اقتصاد مصر

استعرض مجلس الوزراء المصري برئاسة د.مصطفى مدبولي نتائج الأداء المالي لعام 2018/2019 ومستهدفات موازنة 2019/2020، وأشار وزير المالية د.محمد معيط إلى أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو قدره 5.6 في المئة خلال 2018/2019، وهو ما يعد أعلى معدل نمو يتحقق منذ سنوات، كما يعتبر واحداً من أعلى معدلات النمو على مستوى العالم، مضيفاً أننا نستهدف الوصول بمعدلات نمو بموازنة 2019/2020، إلى أكثر من 6 في المئة.

وأوضح أن هيكل النمو تحسن وأصبح أكثر استدامة وتنوعاً، حيث بلغت نسبة مساهمة الاستثمارات الخاصة والحكومية نحو 45 في المئة من النمو المحقق يليها نسبة مساهمة الصادرات بنحو 34 في المئة.

وأكد أن التطورات الإيجابية التي حدثت مؤخراً في مجال الاقتصاد، صاحبها انخفاض ملحوظ في نسب البطالة لتصل إلى 8.9 في المئة في ديسمبر 2018 مع تزايد أعداد المشتغلين، مشيراً إلى أنه من المستهدف الوصول بها إلى 8.1 في المئة.

وأضاف أن بيانات عام 2018/ 2019 تشير إلى انخفاض العجز الكلي إلى 8.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، كما حققت الموازنة فائضاً أولياً قدره 2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

