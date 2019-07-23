اقتصاد مصر

خفضت البنوك العاملة بالسوق المصرية من أرصدة قروضها بالنقد الأجنبي الموجه للهيئات الأجنبية العاملة في مصر خلال مارس الماضي لـ126 مليون جنيه بعد أن كانت 127 مليون في فبراير 2019 بفارق طفيف سجل مليون جنيه واحد، بعد أن كان 52 مليون جنيه في يناير من نفس العام بزيادة بلغت 74 مليون جنيه.

وذكر تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن أرصدة الإقراض الموجه للقطاع الخارجي بلغت 6.3 مليارات جنيه في مارس مقابل 6.401 مليارات جنيه في فبراير السابق ومقارنة بـ 6.52 مليارات جنيه في يناير 2019.

وأوضح التقرير أن القروض الموجه للهيئات المحلية التي لا تهدف للربح خلال شهري مارس وفبراير من العام الجاري بلغت 88 مليون جنيه مقابل 90 مليون جنيه في يناير 2019، وأضاف التقرير أن القروض الموجه للأفراد الطبيعيين سجلت 9.903 مليارات جنيه مقابل 9.842 مليارات جنيه بنهاية فبراير الماضي

ومقارنة بـ 9.45 مليارات جنيه في يناير 2019.

