اقتصاد مصر

أعلنت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلة مكرم موافقة الحكومة المصرية على تخصيص منتجع للمصريين بالخارج بمشروع هضبة الجلالة بناء على طلبهم بعد الزيارة التي نظمتها الوزارة لممثلي الكيانات المصرية بالخارج بمشروع هضبة الجلالة بالعين السخنة. وأوضحت مكرم أنه سيتم طرح التقديم لتلك الوحدات السكنية عن طريق وزارة الهجرة حيث ستقوم الوزارة بجمع الطلبات لتقديمها إلى الهيئة الهندسية المسؤولة عن تنفيذ المشروع للبدء في إجراءات الحجز، لافتة إلى أنه سيتم طرح جميع المساحات المطلوبة من قبل المصريين بالخارج والتيسييرات في طرق السداد. ونظمت وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج زيارة لممثلي الكيانات المصرية بالخارج إلى مدينة الجلالة بمنطقة العين السخنة، حيث تفقدوا جامعة الجلالة واستمعوا إلى شرح واف عنها، إذ تعد صرحا تعليميا متميزا يضاف إلى الجامعات المصرية، فهي مبنية على مساحة 173.5 فدان، ويوجد بها عدد كبير من الكليات ومستشفى عام وقاعة مؤتمرات وسكن للأساتذة والطلبة، حيث من المقرر أن تستوعب تلك الجامعة نحو أكثر من 13 ألف طالب، كما ستشمل كليات لتخصصات جديدة في مجالات مختلفة. فيما يعد كل العاملين بجامعة الجلالة عاملين مدنيين يقومون بالتخطيط والبناء فمن ينفذ مشروع الجلالة هم شركات مصرية، مشيرا إلى أن الجامعة توفر 5000 فرصة عمل.

