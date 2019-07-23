اقتصاد مصر

طرحت شركة سيتي إيدج للتطوير العقاري مشروعين سكنيين جديدين مملوكين لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي، وهما مشروع «ذاجيت» ويشمل مجمعاً سكنياً ترفيهياً وتجارياً وتم تصميمه من خلال مجموعة كونكورد الاستشارية ومكون من برجان شاهقي الارتفاع ذوات واجهة شاطئية عند مدخل مدينة العلمين، والمشروع الثاني «مازارين» مجمع سكني فاخر يضم عدداً من الفيلات والشاليهات، فيما لم تعلن الشركة عن السعر النهائي للمتر، والتي أكدت أنه سيعلن من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خلال أيام.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة م.عمرو القاضي في تصريح خاص لـ «النهار» إنه لا يوجد أي عقبات على الإطلاق أمام حجز المصريين بالخارج بالمشروعين الجديدين خاصة أنهما في منطقة مميزة للغاية، موضحاً أن هناك أكثر من طريقة للحجز فيما يخص المصريين بالخارج سواء تليفونياً أو من خلال توكيل خاص لذويهم أو بالإطلاع على موقع الشركة كما أن الشركة تقبل التحويلات منهم.

وكشف عن خطة ترويجية لجميع مشروعات الشركة وأبرزهما «ذا جيت» و«مازارين» بخارج مصر وخاصة بدول الخليج خلال الفترة المقبلة، منوهاً بأن الشركة ستفتتح مكتباً خاصاً لها في الكويت خلال أسابيع يليه السعودية والإمارات لتسويق تلك المشروعات خاصة مع وجود جالية مصرية كبيرة قادرة على شراء مثل تلك الوحدات المميزة الفاخرة التي ينتظرون طرحها من خلال مطور مضمون وقوي وهو وزارة الإسكان المصرية.

وقال القاضي إنه تم بناء 12 طابقاً حتى الآن من مشروع ذاجيت من إجمالي 44 طابقاً، وصمم المشروع ليكون أعلى الأبراج السكنية على الساحل الشمالي لمصر، وثاني أعلى المباني السكنية على ساحل البحر المتوسط بأكمله حيث يبلغ ارتفاعه170 متراً، ويتألف من 44 طابقاً على مساحة بنائية 264 ألف متر مربع ويضم 669 وحدة سكنية فاخرة وكاملة التشطيب بمساحات تتراوح من 50 إلى 400 متر مربع تطل جميعها على البحر أو على البحيرات والمدينة.

وتابع أن «ذا جيت» و«مازارين» يدعمان تواجدنا بقوة على خارطة المشروعات القومية ومدن الجيل الرابع.،موضحاً أن الاستثمار في المباني الشاهقة أو «الأبراج» يمثل إحدى نقاط القوة الاقتصادية للبلاد وعلامة دالة على تقدمنا الاقتصادي والعقاري.

وبين أن مشروع مازارين، صمم على شاطئ بحيرات العلمين الجديدة ويحتوي على أكثر من 296 وحدة سكنية تتألف من فيلات وشاليهات على المحور الرئيس للمدينة، مشيراً إلى مساحة المشروع 98 فداناً، وهو مجتمع عمراني بواجهة شاطئية بطول 635 متراً، ويُعد جزءاً من منطقة البحيرات الطبيعية التي تصل مساحتها إلى 85 فداناً والتي تقع بالقرب من المشروع التجاري الترفيهي الفندقي «نورث سكوير» الذي يمثل أكبر مشروع تجاري في مدينة العلمين.

