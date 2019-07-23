مال وأعمال

أشار تقرير بيت التمويل الكويتي «بيتك» الى ارتفاع إجمالي الودائع في مايو 2019 وفق بيانات بنك الكويت المركزي على أساس سنوي بنسبة 1.5 في المئة حين بلغت 43.5 مليار دينار ، تزامناً مع ارتفاع النشاط الائتماني للبنوك بنسبة 6 في المئة على أساس سنوي حين سجلت أرصدة التسهيلات الائتمانية في مايو 2019 نحو 37.6 مليار دينار.

بلغت قيمة النمو السنوي للودائع حوالي 629.7 مليون دينار، مدفوعاً بارتفاع الودائع الحكومية بنسبة 8.7 في المئة، فيما ارتفعت ودائع القطاع الخاص على أساس سنوي بنسبة 0.1 في المئة.

وعند المقارنة على أساس شهري، تراجعت ودائع القطاع الخاص بنسبة بلغت 2 في المئة في مايو وهي أعلى تراجع خلال 4 سنوات أي ما يعادل 743.9 مليون دينار، مقارنة مع 36.9 مليار دينار في أبريل 2019، فيما نجحت الودائع الحكومية نتيجة زيادة شهرية استثنائية هي الأعلى خلال 10 سنوات بنحو 14.7 في المئة، في الحفاظ على مستوى السيولة في القطاع المصرفي وتعويض التراجع الشهري لودائع القطاع الخاص لأجل.

تراجعت حصة ودائع القطاع الخاص من إجمالي الودائع في مايو 2019 حين مثلت 83 في المئة مقارنة مع 84 في المئة في مايو 2018، بينما ارتفعت حصة ودائع القطاع الحكومي إلى 17 في المئة من إجمالي الودائع مقابل 16 في المئة في مايو 2018. بالتالي تمثل الودائع 64.5 في المئة من موجودات البنوك المحلية في مايو بزيادة طفيفة عن حصة شكلت 64 في المئة في أبريل 2019، لكنها تبقى واحدة من أدنى مستوياتها خلال 10 حين كانت تمثل 69.4 في المئة، في الوقت الذي يستحوذ الائتمان الممنوح على 85.7 في المئة من الودائع في مايو 2019 أي عند أعلى مستوياته إلى الودائع، وبرغم تراجع شهري لحصته 1 في المئة عن حصته في أبريل، لكنها تعد أعلى مقابل حصته التي شكلت 82.6 في المئة من الودائع في مايو 2018.

ودائع القطاع الخاص

زادت ودائع القطاع الخاص في مايو على أساس سنوي بنسبة 0.1 في المئة أي نحو 42.4 مليون دينار حين بلغت 36.2 مليار دينار، مقارنة مع 36.1 مليار دينار في مايو 2018، في حين تراجعت بنسبة 2 في المئة عند المقارنة على أساس شهري مع حجمها في أبريل 2019 الذي بلغ 36.9 مليار دينار.

وتتكون ودائع القطاع الخاص من مجموع الودائع بالعملة المحلية والودائع بالعملات الأجنبية، تشكل الودائع بالعملة المحلية 93.6 في المئة من إجمالي ودائع القطاع الخاص، مرتفعة قليلاً عن نسبتها البالغة نحو 92.9 في المئة من إجمالي ودائع القطاع الخاص في مايو 2018.

يشير توزيع الودائع بالعملة المحلية وفقاً لآجالها إلى أن الودائع لأجل تمثل الجانب الأكبر من ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية ، وقد بلغت حصتها في مايو 56.8 في المئة من ودائع العملة المحلية مقابل 57.4 في المئة في مايو 2018، بينما ارتفعت حصة الودائع تحت الطلب بنحو طفيف إلى نحو 27.6 في المئة من إجمالي الودائع بالعملة المحلية في مايو 2019 مقارنة مع 27.2 في المئة في مايو 2018، وارتفعت أيضا ودائع الادخار في حصتها من إجمالي الودائع بالعملة المحلية مستحوذة على 15.6 في المئة في مايو من العام الحالي مقارنة مع 15.4 في المئة في مايو 2018.

نمو ودائع الخاص

بلغت الودائع تحت الطلب نحو 9.4 مليارات دينار في مايو مسجلة نسبة نمو بلغت 2.4 في المئة، وارتفعت ودائع الادخار أيضاً بذات المعدل نحو 2.4 في المئة حين سجلت 5.3 مليارات دينار، أي بارتفاع قيمته 123.8 مليون دينار على أساس سنوي، بينما تراجعت ودائع القطاع الخاص لأجل قليل أي بنحو 0.2 في المئة حين بلغت 19.2 مليار دينار في مايو مقارنة مع نفس الشهر من عام 2018. وعلى ذلك زادت ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية في مايو على أساس سنوي بنسبة 0.9 في المئة فبلغت 33.9 مليار دينار. على الجانب الآخر تراجعت الودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية بنسبة 10 في المئة الى ما يعادل 2.3 مليار دينار في مايو 2019 مقارنة مع 2.6 مليار دينار في مايو 2018. ارتفعت ودائع القطاع الخاص تحت الطلب في مايو على أساس شهري بنسبة 3.1 في المئة، فيما ارتفعت الودائع الادخارية بنسبة 0.6 في المئة، بينما تراجعت الودائع لأجل بنحو 4.5 في المئة على أساس شهري، وهو تراجع استثنائي خلال 10 سنوات الماضية.

الودائع المحلية

وعلى ذلك تراجعت ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية في مايو على أساس شهري بأعلى نسبة خلال نحو 4 سنوات بنسبة 1.7 في المئة عن 34.5 مليار دينار في أبريل 2019. على الجانب الآخر تراجعت لودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية بنسبة 5.9 في المئة مقارنة مع 2.5 مليار دينار في أبريل 2019. بلغت ودائع القطاع الحكومي في البنوك المحلية الكويتية 7.4 مليارات دينار في مايو مرتفعة على أساس سنوي بنسبة 8.7 في المئة بينما ارتفعت على أساس شهري بنسبة 14.7 في المئة عن حجمها في أبريل 2019 البالغ نحو 6.4 مليارات دينار.

ويشير توزيع ودائع القطاع الحكومي وفقاً لآجالها إلى أن ودائع القطاع الحكومي لأجل تبلغ 7.0 مليارات دينار وتمثل الجانب الأكبر من ودائع القطاع الحكومي بحصة ارتفعت نسبياً إلى 95.4 في المئة من إجمالي الودائع القطاع الحكومي في مايو مقارنة مع 93.7 في المئة في مايو 2018، بينما تشكل الودائع تحت الطلب 337 مليون دينار أي 4.6 في المئة من الودائع الحكومية مقابل 6.3 في المئة في مايو 2018.

