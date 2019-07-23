الثلاثاء 23 يوليه 2019 ,20 ذو القعدة 1440
رقم العدد:
3738
رئيس التحرير:
د.عماد جواد بو خمسين
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جريدة النهار
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أول النهار
وطن النهار
وطن النهار
دفتر أحوال
آراء
مال وأعمال
مال وأعمال
اقتصاد مصر
الاخيرة
عربيات ودوليات
عربيات ودوليات
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