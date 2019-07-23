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احتفلت مجموعة الشايع بتخريج 15 طالباً من ذوي الاحتياجات الخاصة الذي شاركوا في برنامج التدريب الصيفي لعام 2019، الذي تنظمه الشركة للعام العاشر على التوالي بالتعاون مع الجمعية الكويتية لأولياء أمور المعاقين.

ويهدف البرنامج الذي استمر على مدى 4 أسابيع في محلات ستاربكس ونكست ومذركير إلى تزويد المشاركين والمشاركات فيه بالخبرة العملية لمساعدتهم على تنمية كفاءاتهم وتطويرها في المستقبل للعمل في الوظائف والمهن المختلفة التي يوفرها القطاع الخاص، ويعكس هذا البرنامج التزام الشايع بتنمية قدرات الشباب الكويتي. واختتمت مجموعة الشايع بالتعاون مع الجمعية الكويتية لأولياء أمور المعاقين فعاليات الدورة التدريبية الصيفية لمبيعات التجزئة هذا العام بمشاركة الطلاب وذويهم فرحتهم في حفل تخرج أُقِيمَ في مطعم دين & ديلوكا في الأفنيوز بحضور الشيخة شيخة العبد الله الصباح، الرئيس الفخري لنادي المعاقين، ورحاب بورسلي، رئيسة مجلس إدارة الجمعية الكويتية لأولياء أمور المعاقين، بالإضافة إلى عدد من مديري ومسؤولي الشركة القائمين على البرنامج. وتعقيبًا على مساهمة مجموعة الشايع في تقديم الدعم لبرنامج التدريب الصيفي لعام 2019 قال أندرو ستوتر بروكس، المدير الإقليمي للتطوير والتعليم في مجموعة الشايع «نحن سعداء جداً بالمساهمة الكبيرة التي قدمها الطلاب المشاركون من الجمعية الكويتية لأولياء أمور المعاقين هذا العام لخدمة زبائننا، كما أننا على يقين أنّ هذا البرنامج قد أتاح لهم الفرصة لتطوير مهاراتهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم واكتساب خبرات عملية تؤهلهم لتحقيق طموحاتهم في المستقبل. نرحب بالطلاب في محلاتنا دائماً». وفي كلمة لها خلال حفل التخرج، توجهت الشيخة شيخة العبدالله الخليفة الصباح بالشكر لمجموعة الشايع على كل ما بذلته الأخيرة من جهود لاحتضان الأشبال من ذوي الاحتياجات الخاصة، وقالت «نأمل أن تحذو الشركات الكبرى حذو مجموعة الشايع وأن تبادر إلى احتضان أبنائنا من ذوي الاحتياجات الخاصة والاهتمام بهم والتعامل معهم كمواطنين منتجين بما يضمن دمجهم في المجتمع وينعكس إيجاباً عليهم وعلى الاقتصاد الكويتي».

من جهتها، نوهّت رحاب بورسلي، رئيسة مجلس إدارة الجمعية الكويتية لأولياء أمور المعاقين بالدور المهم الذي تلعبه مجموعة الشايع لضمان استمرار هذا البرنامج وتسهيل عملية دمج الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع، وقالت «يسعدنا اليوم الاحتفال بتخرج أبنائنا من برنامج التدريب الصيفي المستمر بفضل الجهود الكبيرة التي تبذلها مجموعة الشايع سنوياً واهتمامها بأدق التفاصيل وبتأمين جميع احتياجات أبنائنا. فقد نجحنا من خلال هذا التدريب بترك أثر واضح على سلوك الطلبة وحياتهم ككل، وإكسابهم مهارات وخبرات جديدة ستعود عليهم بالفائدة وتتيح لهم الفرصة ليصبحوا قوة فاعلة في اقتصاد بلدهم في المستقبل بهدف تحقيق دمجهم في المجتمع».

