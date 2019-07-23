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شاركت مؤسسة «لوياك» في برنامج فرسان الصناعة الذي يأتي بالتعاون مع اتحاد الصناعات الكويتية وذلك بهدف تنمية القطاع الصناعي في الكويت وتوعية الشباب قبل التخرج من المرحلة الثانوية بأهمية هذا القطاع ودوره في تنمية الاقتصاد المحلي، بحيث اشترك في البرنامج 22 طالبا وطالبة وتم تكريمهم في غرفة تجارة وصناعة الكويت. من جانبها أشادت عضو مجلس إدارة لوياك السيدة فتوح الدلالي، بنجاح الشراكة مع اتحاد الصناعات الكويتية مبينة أن الثقافة المجتمعية تغيرت وأصبح هناك إقبال واهتمام كبير من الشباب بالاشتراك في البرامج التي تنمي مواهبهم مثل برنامج فرسان الصناعة، وبينت الدلالي أن مشروع البرنامج شمل الطلبة والطالبات من فئات عمرية مختلفة من 17 12 سنة، بهدف نشر الوعي الصناعي بين هذه الشريحة المهمة في المجتمع عبر القيام بزيارات ميدانية وعمل دورات تدريبية وورش مكثفة.

وأضافت: يعتبر هذا البرنامج من ضمن مجموعة من البرامج التي تطلقها لوياك في فترة الصيف مثل برنامج صغار لوياك وبرنامج لوياك التدريبي وبرنامج كُن لريادة الاعمال الاجتماعية الذي يحتوي على فكرة مشابهة لبرنامج فرسان الصناعة ولكنه يشتمل على قطاعات أخرى مختلفة ولا تقتصر فقط على القطاع الصناعي.

من جانب آخر، أعربت السيدة هدى البقشي مدير عام اتحاد الصناعات الكويتية عن سعادتها وفخرها باستمرار نجاح مشروع فرسان الصناعة بنسخته التاسعة، والذي يعتبر احد أهم المشاريع التنموية التي ينفذها الاتحاد بشكل سنوي والذي يهدف الى غرس الوعي بأهمية المنتج الوطني والتعريف بأهمية العمل في القطاع الصناعي وأهمية اكتساب خبرات ومهارات في هذا القطاع وتنمية الموارد البشرية فيه، الامر الذي يشجع الطلبة على تحديد مسارهم الاكاديمي بعد التخرج، فضلاً عن انه يعتبر احد أفضل الوسائل لاستثمار اوقات الطلبة والطالبات خلال فترة اجازات المدارس في كل عام. وفي نهاية تصريحها تقدمت البقشي بخالص الشكر إلى «لوياك» على شراكتهم في تنفيذ هذا المشروع والذي أسفر عن مشاركة 185 طالباً وطالبة حتى الآن منذ انطلاقة المشروع في 2015، كما أثنت على جهودهم الدائمة الهادفة للاستثمار الصحيح بالنشىء عن طريق دعم مثل هذه البرامج، كما تقدمت بالشكر أيضاً إلى وزارة الدولة لشؤون الشباب لدورها في رعاية البرنامج. من جهة أخرى عبرت السيدة لطيفة الصالح مستشار عام البرنامج عن سعادتها بالمشاركة بحيث قالت: يشرفني تقديم هذا البرنامج بنسخته التاسعة مع اتحاد الصناعات الكويتية وبشراكه ناجحة مع لوياك المنظمة الرائده في المنطقة لتطوير الشباب.

وأضافت: سعدت بالعمل مع 22 طالباً وطالبة من مدارس حكومية وخاصة في ورش عمل تعمل على تطوير مهارات وبناء الشخصية من جهة ومن جهة اخرى نسلط الضوء على القطاع الصناعي في دولة الكويت مع زيارات ميدانية للمصانع، وأود أن اشكر وزارة الشباب على رعاية هذا المشروع المميز والذي اثبت نجاحه للمرة التاسعة على التوالي.

