الناس

أعلن «مول 360»، وجهة التسوق الرائدة التابعة لشركة التمدين لمراكز التسوق، عن إطلاق «نوف»، المساعد الإلكتروني Chatbot المُتحدث باللغتين العربية والإنكليزية والمعزز بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، ليكون بذلك وجهة التسوق الأولى في المنطقة التي تقدم هذه الخدمة المتطورة بهدف تسهيل تجربة التسوق والتواصل مع رواد المول من خلال أكثر التطبيقات انتشاراً لدى الزوار.

وقد تم الإعلان عن إطلاق Nouf Chatbot للزوار من خلال فعالية مميزة في «مول 360»، حيث دعا المول كل من اسمه «نوف» عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي للحضور إلى المول والمشاركة في هذه الفعالية، حيث زار المول أكثر من 360 فتاة يحملن اسم «نوف» ليتم ليشاركن بمجموعة من الهدايا المتنوعة والاحتفاء بهن. سيتسنى للزوار التواصل مع «نوف» والتحدث إليها عبر مجموعة من وسائل التواصل الاجتماعي الأكثر استخداماً في المنطقة دون الحاجة إلى تحميل أي تطبيقات جديدة. كما ويُمكن تخزين رقم المساعد الإلكتروني الشخصي «نوف» ببساطة والتواصل معها مباشرة في أي وقت على مدار الساعة عبر تطبيق «واتس آب» أو «فيسبوك ماسنجر» أو «ويب تشات».

في هذا السياق، قال آرام مكرتشيان، نائب المدير العام لشؤون التسويق: «نستخدم اليوم التكنولوجيا الثورية للذكاء الاصطناعي لتسهيل وتبسيط تجربة رواد «مول 360»، ما سينعكس بنتائج إيجابية على الزوار والمستأجرين على حد سواء. على الرغم من أن «نوف» لاتزال حالياً في الطور التجريبي إلا أنها تتميز بتقنية وتكنولوجيا عالية تفوق التوقعات، وسنعمل دائماً على تطوير وتحديث إمكاناتها لتقديم خدمة أفضل لجميع الرواد».

