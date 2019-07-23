آخر النهار

بعد سجال قصير مع المرض لم يستغرق أربعة أشهر، غيب الموت الفنانة والإعلامية البحرينية صابرين بورشيد عن أربعة وثلاثين عامًا.. وهي مازالت في عمر الزهور والشباب.

صابرين التي أطلت على الشاشة مثل وردة قصيرة العمر ببراءة ملامحها وطيبة قلبها وحسن أخلاقها.. وجدت تعاطفًا كبيرًا إبان أزمتها الصحية الخطيرة من زملائها وجمهورها عند الإعلان عن إصابتها بأورام خبيثة في المخ قبل نحو أربعة أشهر ما اضطرها إلى السفر للعلاج في الخارج.

وفي صباح الأمس نعتها أسرتها وكتب والدها على صفحتها في الانستغرام: «لله ما اعطى ولله ما أخذ.. ماتت صابرين.. عظم الله أجركم».. وعلى الفور تفاعل رواد السوشيال ميديا من الجمهور والفنانين والإعلاميين عبر وسم يحمل اسمها لتقديم أحر التعازي وصادق المواساة والدعاء لها.

ونظرًا لسيرتها الطيبة تسابق زملاؤها ومحبوها في التعبير عن حزنهم فقالت الفنانة إلهام الفضالة: «انعصر قلبي من الخبر الله يرحمها برحمته ويصبر قلب أهلها».

أما زميلها الفنان محمد الرمضان فكتب: «إنا لله وإنا اليه راجعون.. انتقلت إلى رحمة الله تعالى.. اختنا صابرين بورشيد.. لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.. الله يرحمها ويغفرلها».

الإعلامي الرياضي المعروف مصطفى الآغا قال: «يوم حزين للإعلام العربي بوفاة الزميلة صابرين بورشيد بعد صراع لم يستمر طويلًا مع المرض»

كما نعاها الإعلامي الشاب علي نجم قائلًا: «اللّهم ارحمها واغفر لها واجعل ما أصابها كفارة لها وأبدلها داراً خيراً من دارها وأهلاً خيراً من أهلها». وكان والد صابرين أعلن قبل أسبوع من وفاتها عن انتكاسة حالتها الصحية وإدخالها إلى العناية الفائقة. والمعروف أن بورشيد بدأت حياتها المهنية عبر تلفزيون البحرين عام 2009 لكنها قضت معظم سنواتها الأخيرة في الكويت ودخلت مجال التمثيل قبل نحو خمس سنوات.

وخلال الشهور الماضية شاركت صابرين كممثلة في أكثر من عمل مثل: أنا عندي نص، وعشاق رغم الطلاق.

