آخر النهار

تتواصل في المركز الثقافي لمدينة كلباء فعاليات دورة عناصر العرض المسرحي التي تنظمها إدارة المسرح بدائرة الثقافة في الشارقة، في إطار التحضير للدورة الثامنة من مهرجان المسرحيات القصيرة، الذي ينظم في الفترة من 26 إلى 30 سبتمبر المقبل.

واختتمت «السبت» ورشة التمثيل المسرحي، التي جاءت في مستهل برامج الدورة التدريبية، والتي كانت انطلقت في العاشر من الشهر الحالي، تحت إشراف الفنانة الكويتية عبير الجندي وعرفت مشاركة أكثر من 40 متدرباً، من مختلف الأعمار.

وفي حفل الختام، الذي حضرته علياء الزعابي، منسقة مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة، قدم المتدربون جملة من اللوحات التمثيلية القصيرة التي تم إعدادها بتكليف من مشرفة الورشة، لإبراز الامكانات والمعارف التي اتاحتها لهم الورشة.

وكانت الورشة التي نظمت على مدار عشرة أيام بواقع أربع ساعات يومياً، شهدت العديد من تمارين اللياقة البدنية والجهوزية النفسية إضافة إلى عدد من الحصص حول الأداء الصوتي والتعبير الحركي والإشاري، وطرق ومنهجيات التمثيل المسرحي لاسيما في عروض المسرح القصيرة. وأعربت الجندي في حديثها إلى المشاركين، عن سعادتها بالإشراف على الورشة والتعرف على مواهبهم ومهاراتهم الواعدة ودعتهم إلى مواصلة الاهتمام بتطوير قدراتهم والمواظبة على القراءة ومشاهدة العروض المسرحية. وفي أجواء احتفالية لافتة، قدمت علياء الزعابي شهادة شكر وتقدير للمشرفة عبير الجندي، كما قدمت شهادات المشاركة للمتدربين.

على صعيد متصل، انطلقت (الأحد) ورشة «السينوغرافيا» التي يشرف عليها الفنان الكويتي فهد المذن، وهي تستمر إلى نهاية الشهر الحالي، وتشمل مجموعة من المحاضرات النظرية والعملية حول فن تصميم الصورة المسرحية.

والمذن حاز الدكتوراه في تقنيات تصميم المنظر المسرحي، وهو استاذ في المعهد العالي للفنون المسرحية في الكويت، كما فاز بالعديد من الجوائز المحلية والعربية في اختصاصه.

يشار إلى أن دورة عناصر العرض المسرحي ستتواصل عقب عطلة عيد الأضحى (20 اغسطس) وتستمر لمدة شهر بورشتين مترافقتين «الإخراج المسرحي» ويشرف عليها الفنان السوري سامر عمران، و«الدراماتورجيا» ويشرف عليها الكاتب التونسي يوسف البحري.

