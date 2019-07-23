آخر النهار

أعلن مركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي الكويتي الأحد عن استضافته في 24 يوليو الحالي مهرجانا ثقافيا كوريا جنوبيا يضم معرضا إلى جانب عدة فعاليات تشمل الموسيقى والأزياء والمطبخ الكوري الأصيل.وقال المركز في بيان صحافي إن المهرجان الذي سيستمر حتى 31 من الشهر الحالي يأتي بالتعاون مع السفارة الكورية لدى البلاد واحتفالا بمرور 40 عاما من العلاقات الدبلوماسية بين البلدين والشراكة المثمرة بين المجتمعين الكويتي والكوري.وأكد المركز الحرص على إحياء فعاليات المهرجان ضمن بيئة ملائمة من شأنها تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وتعميق الروابط بين المجتمعين.وأوضح أن المهرجان الثقافي يتضمن ثلاث فعاليات تبدأ بعرض للملابس الكورية التقليدية والحديثة وفساتين الزفاف من خلال معرض لأزياء «هانبوك الكورية» اضافة الى تقديم تجربة حية للعادات الشعبية في كوريا الجنوبية.وأضاف أن المعرض سيتيح لزوار المركز إمكانية معرفة المزيد عن كوريا الجنوبية عبر ورشة عمل المكياج مع مستحضرات التجميل الكورية وتسريحات الشعر إلى جانب ورشة عمل عن صناعة المجوهرات.وذكر أن المعرض يتخلله مسابقات وعروض عن الموسيقى والرقص التقليدي ستقدم في مهرجان شانجان «K-pop 2019» على مسرح المركز، لافتا إلى أن المجموعة الدولية للفنون الشبابية ستقوم كذلك بتأدية رقصة شعبية تقليدية تروي تاريخ البلاد القديم والغني وذلك عبر سرد القصص الخيالية.ويعد مركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي أحد مشاريع الديوان الأميري التي تعمل بشكل حثيث على تسهيل التبادل المعرفي وتحفيز المهارات الفكرية والتحليلية والإبداعية بين صفوف المجتمع الكويتي عبر المعارض والمحاضرات والبرامج ذات المعايير العالمية.

