آخر النهار

تعتبر مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إحدى أبرز ثمار التعاون الخيلجي المشترك،وكانت إحدى المؤسسات الرائدة على الصعيدين الإعلامي والفني في ترسيخ مبادئ التعاون المشترك بين أبناء دول المنطقة، وسيظل الإعلام العربي يتذكر وبكثير من الفخر والإعتزاز مجموعة الأعمال التي أنجزتها المؤسسة لتكون بمثابة السفير الإعلامي والفني والخليجي الى المشاهد العربي.

هذا البيت الإعلامي الخليجي، كان وراء انجاز مجموعة من البرامج الخالدة في ذاكرة الإعلام العربي ومنها سلسلة «افتح ياسمسم» و«سلامتك» و«قف» وغيرها من البرامج والمسلسلات التي لاتزال تصدح في ذاكرتنا.. ووجداننا.

هذا الصرح الإعلامي، تفتخر دولة الكويت،بأنها دولة المقر،لذا تأتي الدعوة لمزيد من آفاق التعاون الإعلامي المشترك، بين وزراة الإعلام وهذا البيت والصرح الإعلامي الشامخ، لما تتمتع به المؤسسة من خبرات وتجارب وكوادر فنية إعلامية رفيعة المستوى.. وأيضا ما تمتلكه من استديوهات ومعدات وأجهزة.. وقبل كل هذا وذاك أرشيف ضخم، ومتميز لأهم البرامج التي أنجزتها المؤسسة عبر مسيرتها.

نعلم بأن وزارة الإعلام تستفيد من استديوهات المؤسسة، بالذات، المسرح، ولكن الطموحات أبعد من ذلك لسبر آفاق تعاونيات مشتركة تثري إعلامنا الكويتي والخليجي على حد سواء.. والله الموفق.

وهي دعوة للحوار.

وعلى المحبة نلتقي

