آخر النهار



بعد النجاح الكبير في الكويت اختار فريق عمل مسرحية خطوات الشيطان انطلاق الجولة الخليجية من الدوحة خلال موسم عيد الأضحى.

وعبر المخرج عبد الله عبد العزيز المسلم عن سعادته بعرض المسرحية في العاصمة القطرية اعتبارا من أول ايام عيد الأضحى.. وأضاف: نحرص في مجموعة السلام على التواصل مع جمهورنا الراقي في قطر وسائر دول الخليج..

ولفت المسلم إلى أن خطوات الشيطان تعتمد على كوميديا مختلفة في البناء الدرامي، لاسيما ان الجمهور يتوجه الى المسرح بحثا عن المتعة والترفيه، والعرض المسرحي الذي يعتمد فقط على طرح قصة أو قضية دون تفاعل كوميدي لا يلتفت إليه الجمهور. واعتبر المخرج الشاب ان المسرحية شكلت منعطفا جديدا في مسرح الرعب نظرا لمواكبتها التقنيات العالمية والخدع البصرية وتكريس حالة فريدة من الإبهار.

وأشار إلى الحضور الكبير في الكويت خلال موسم عيد الفطر والذي حمل نجوم المسرحية مسؤولية كبيرة وأعطى الجميع ثقة بأننا أمام عرض يضاهي العروض العالمية.

