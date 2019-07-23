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تستعد الفنانة المغربية جنات لتسجيل أغنية جديدة بعنوان «ثبات انفعالي»، باللهجة المصرية، والتى ستكون ضمن أغنيات ألبومها الجديد، وهي من كلمات أحمد الحبشي، وألحان مدين، وتوزيع أكرم عادل، وإنتاج شركة روتانا. وتواصل جنات التحضيرات لألبومها، المقرر طرحه خلال الفترة القادمة، بعد توقف نشاطها الفني لفترة، بسبب وضعها لمولودتها الأولى «جنات» فى مايو الماضي. وكانت أخبار قد انتشرت خلال الفترة الأخيرة عن انفصال جنات عن زوجها المحامي المصري محمد عثمان، إلا أن جنات ردت على تلك الإشاعات بطريقة غير مباشرة، بعد أن نشرت صورة تجمعها بزوجها عبر حسابها على موقع «انستغرام» ترتدي فيه تيشيرت المنتخب المغربي وتهنئه بالتأهل لدور الـ16 فى بطولة أمم أفريقيا، بينما ارتدى زوجها تيشيرت منتخب مصر. «لسه هتحلى» كانت آخر الأغنيات التى طرحتها جنات فى فبراير الماضي، وهي تتر مسلسل «كارمن»، من كلمات تامر حسين، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع أيمن نبيل.

