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شددت الفنانة المتميزة سلمى سالم على أن الدراما التلفزيونية الكويتية أمام نقلة كبرى على صعيدي الشكل والمضمون راحت تتأكد ملامحها خلال الدورة الرمضانية الأخيرة، كما ثمنت في تصريح خاص بـ النهار الدعم الكبير الذي تقدمه وزارة الإعلام لصناعة الإنتاج الفني. وضمن حديثها سلطت الفنانة سلمى سالم الضوء على جملة من القضايا والموضوعات الجديدة.

وفي مستهل حديثها مع النهار قالت الفنانة سلمى سالم:

- قبل الحديث عن جديدي، بودي أن أتوقف عند ملاحظة في غاية الأهمية، ألا وهي أن الدراما الكويتية التلفزيونية أمام نقلة كبرى، على صعيد الشكل والمضمون، أحد مضامينها تتأكد وملامحها تترسخ خلال الدورة الرمضانية الأخيرة، عبر مجموعة متميزة من الأعمال، حتى أن بعضها انطلق إلى محطات ومنصات عالمية من بينها نتفليكس وهو بلا أدنى شك إنجاز يسجل لصالح الدراما الكويتية، ولولا أهمية ومكانة تلك الأعمال لما استطاعت الذهاب إلى تلك الآفاق البعيدة.

وتتابع الفنانة سلمى سالم: وهذه النقلة ما كان لها أن تتحقق لولا الدعم الكبير الذي تقدمه وزارة الإعلام للإنتاج الفني، سواء من خلال المنتج الفني أو الشراء المتميز، أو غيرها من مفردات الدعم، الذي أسهم بشكل راسخ في استمرارية ومسيرة وإنجاز صناعة الإنتاج الفني الدرامي. وتتحدث عن آخر أعمالها بقولها:

- شاركت خلال الموسم الرمضاني بعدة أعمال ومنها أنا عندي نص مع القديرة أم طلال، والذي شكل حالة من المتعة لعمق ومضامين العمل، التي قدمت بطريقة ساخرة العديد من القضايا الاجتماعية المهمة.

وهنا أشيد بالنص الذي كتبه د. حمد الرومي وأيضاً المخرج منير الزعبي.. وقد حصد العمل كثيراً من ردود الأفعال الإيجابية. وتكمل الفنانة سلمى سالم:

- أما فيما يخص مسلسل إفراج مشروط فهو يمثل حالة إبداعية متجددة، اعتباراً من الإنتاج الذي قاده المنتج المتميز عبدالله بوشهري، وأيضاً الكاتب عبدالمحسن الروضان والمخرج الرائع عيسى ذياب، الذي أضاف للتجربة الكثير من الأبعاد، وطبعاً أجيال النجوم.

ومنهم القدير سعد الفرج وخالد أمين وفيصل العميري وأحمد إيراج وعبدالمحسن القفاص وهدى الخطيب.. وفي هذا العمل أنا عندي نص تجاوزت الصورة التي قدمتها من قبل عن المرأة القوية.

وعن شخصية المرأة القوية التي تقدمها تقول:

- أنا قبل كل شيء إنسانة بسيطة، وليس هنالك أية علاقة بيني وبين تلك الشخصيات ولكنها أدوار وشخصيات أجسدها، وحينما أنتهي منها أتجاوزها إلى شخصية أخرى، واعترف بأنني رفضت العديد من الشخصيات، خلال الفترة الماضية، لأنها تعيد تقديمي بذات الصيغة التقليدية. لذا أظل دائماً أنتظر الدور والشخصية الإضافية، التي تمنحني حضوراً أكبر وإضافة حقيقية لرصيدي وتجربتي الفنية.

وفي المحطة الأخيرة تتحدث الفنانة سلمى سالم بقولها:

- أقرأ حالياً مجموعة من النصوص، والتي سيتم الإعلان عنها والشروع بتصويرها، كما انتظر عرض مسلسل مساحات خالية تأليف علي فريج وإخراج محمود الدوايمة وفي العمل زهرة الخرجي وعبير أحمد وعبدالله الطراروة وشيلاء سبت.

