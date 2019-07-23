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حتى كتابة هذه السطور كان كليب «إنساي» للمخرج حسام الحسيني قد تخطى حاجز عشرين مليون مشاهدة في ظرف يومين تقريبًا من إطلاقه.

الكليب عبارة عن دويتو يجمع بين الفنان المغربي سعد لمجرد، والفنان المصري محمد رمضان.

ومن الواضح أن الشهرة الهائلة للاثنين كأيقونتين لجيل من الشباب والمراهقين في العالم العربي، كانت السر وراء الرقم القياسي للمشاهدة.

يأخذ الكليب شكل بناء تقليدي لفيلم قصير جدًا، في جزئه الأول يكتشف «طباخ» مصري شاب يعمل في مطعم فرنسي خيانة حبيبته الجميلة جدًا طبعا، حيث تواعد رجلًا آخر. ففي اللحظة التي لا ترد على اتصاله، يجدها فجأة تمر ببساطة أمام «المطعم» الذي يعمل فيه.

في تلك اللحظة يُصاب «الطباخ» ـ محمد رمضان ـ بالغم، وبدلًا من أن يتشاجر مع حبيبته، يكتفي بإشعال سيجارة، رغم أن ذلك ممنوع في القانون الفرنسي! وهو ما عرضه للانتقاد.

ويسارع زميله في المطعم «النادل» الذي يلعب دوره إلى مواساته ويقول له: «إنساي» وهي الكلمة المتكررة بغزارة في الكليب على مدار الكليب.

في الجزء الثاني من الكليب يتشارك الصديقان برحلة نسيان عملية.. ما بين الاسترخاء في البانيو، والملاهي الليلية مع الحسناوات، والأماكن السياحية الخلابة، والرقص المشترك.

وينتهي الكليب في جزئه الثالث، بوجودهما في قصر ساحر على جزيرة خلابة حيث يقوم رمضان بغرس لافتة مكتوب عليها: المعلم والأسطورة!

على مستوى الكلمات فهي شديدة البساطة، وتكاد تخلو من أي صور شعرية لافتة، ولا يعلق في الذاكرة منها غير كلمة «إنساي». واللحن أيضًا لا يتعدى الجمل الإيقاعية الخفيفة.

أداء لمجرد جاء ما بين اللهجة المغربية والفرنسية، وكان من الواضح أنه أكثر إقناعًا كمطرب مقارنة برمضان الذي لا يملك نفس المساحة الصوتية والتطربية، ومال أكثر إلى أداء «الراب». لمجرد كان مشغولًا أكثر في الكليب بصورته كمطرب، بينما رمضان انشغل أكثر بنفسه كممثل، ولجأ إلى نفس الثيمات التي تقف وراء شهرته، كشاب فقير تتخلى عنه حبيبته، فينتقم منها بتحقيق الثراء الفاحش والعيش وسط الحسناوات كشهريار. مستعرضًا عضلاته وجسده العاري في أكثر من مشهد، حتى دون ضرورة لذلك، فإذا كان العري مقبولًا في مشهد «البانيو» فما الداعي له في حفلة راقصة!

ولأن الكليب جاء عرضه مع انتهاء بطولة أمم إفريقيا وخروج منتخبي المغرب ومصر من دور ال16، كان من الطبيعي أن يتفاعل المتلقون للكليب على موقع يوتيوب، حيث قاموا بالربط ما بين الخروج غير المشرف للمنتخبين، ووجود نجمين من المغرب ومصر، وكلمات الأغنية نفسها التي كانت بمثابة دعوة للنسيان، حيث يغني رمضان: «مش هانكمل..أنا عارف من الأول».. وهو ما حدث للمنتخبين لذلك علق أحدهم: «هذه الأغنية هي الراعي الرسمي لخروج مصر والمغرب من كأس الأمم الافريقية».

ولأن الكليب في نهاية الأمر هو عمل فني يمرر رسائل، فهو لا يخفي المنطق والتخييل الذكوري، والرغبة في العيش كشهريار حيث النساء مجرد «جوارٍ» للمتعة والتسلية، والثراء الفاحش وامتلاك السيارات والقصور.

هذه الرغبة الحلمية المكبوتة لدى الشباب، لا علاقة لها إطلاقًا من الناحية الدرامية بطبيعة مهنة لمجرد ورمضان «طباخ» و«نادل» مهاجرين في فرنسا.. فليس هناك أي مبرر لهذا التحول من الوضاعة الاجتماعية لقمة السلطة والنفوذ بضربة حظ والعثور على ثروة في سيارة! أو بمعنى أدق «سرقة» ثروة ليست لهما!

أيضًا ما الذي يقدمه عري رمضان واستعراض عضلاته وتدخينه للسجائر والسيجار، والرقص في الملاهي مع لمجرد. إنها نظرة ساذجة إلى «الثروة» باعتبارها مسألة تأتي بضربة حظ، ولا أي جهد، وكل الهدف منها إشباع الرغبات والغرائز. بغض النظر عن خطورة مثل هذه النماذج على الشباب المتلقي لها، والذي قد يسعى للحصول على المال بأية طريقة حتى لو عبر السرقة، لإنفاقه على رغبات حيوانية ليس إلا! وكأن التقدم والارتقاء في الحياة مرهون بالسرقة والحظ وليس بالجهد والكفاح والعرق!

ويعلق لمجرد على حزن صديقه: «ما يستاهلوش يا خويا» في إشارة إلى عموم النساء، وهي نظرة احتقار للمرأة التي لا تظهر في الكيب إلا بوصفها «خائنة» أو «فتاة ليل» في الملاهي، أو «خادمة» في قصرهما! ولا تبعد تلك النظرة الذكورية الفجة عن الاتهامات التي تطال لمجرد نفسه في الواقع، مع الأسف.

أيضًا الإصرار على إقحام مفردتي «المعلم» و«الأسطورة» وإنهاء الكليب بهما، لا علاقة درامية لهذا الإصرار بطبيعة الشخصيتين وعملهما البسيط في مطعم فرنسي، بقدر ما له علاقة بشخصية الفنانين نفسيهما، فاللقب الأول إشارة إلى لمجرد نفسه، والآخر إلى رمضان. وكأنهما يقولان هذا دويتو: لمجرد «المعلم» المغربي، مع رمضان «الأسطورة» المصري! وهما لا يملكان القصر والجزيرة داخل الكليب، بل يملكان الساحة الفنية وجمهورها أيضًا.

