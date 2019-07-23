عربيات ودوليات

القدس المحتلة رام الله - الوكالات: هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، 8 مبان تحتوي على عشرات الشقق السكنية الفلسطينية في منطقة واد الحمص في بلدة صور باهر جنوب شرق مدينة القدس المحتلة. وحاصرت قوات الاحتلال في ساعات الفجر المنطقة واقتحمتها بعشرات المركبات العسكرية والجرافات وجرى فرض طوق امني محكم على المكان لتشرع الجرافات بعملية الهدم. وكانت سلطات الاحتلال أخطرت السكان بعملية الهدم التي ستطول 16 بناية سكنية تحتوي على 109 شقق سكنية بحجة قرب البنايات من جدار الفصل العنصري الذي إقامته إسرائيل عام 2002. يذكر أن أصحاب المباني في واد الحمص تقدموا بالتماس للمحكمة العليا الإسرائيلية التي رفضت تجميد قرار الهدم لتحول الجرافات الإسرائيلية البنايات إلى أثر بعد عين. من جانبه قال المتحدث باسم رئيس الحكومة الإسرائيلية، أوفير جندلمان، «المنطقة التي يتم فيها اليوم هدم 12 مبنى في حي وادي الحمص بقرية صور باهر شهدت خلال العام الأخير مئات الحوادث الأمنية وآلاف المحاولات لتسلل فلسطينيين إلى أراضينا حيث نفذ بعضهم عمليات إرهابية».وأضاف «تم هدم هذه المباني غير المأهولة لتأمين المنطقة لصالح السكان اليهود والفلسطينيين».

وحث مسؤولون فلسطينيون الأسبوع الماضي دبلوماسيين أوروبيين على اتخاذ إجراءات لمنع إسرائيل من تنفيذ أوامر هدم ضد منازل فلسطينيين في مدينة القدس مع اقتراب المهلة المحددة لتنفيذ القرارات.

وسبق أن قام دبلوماسيون أوروبيون من نحو عشرين دولة بجولة في حي «وادي الحمص» ببلدة صور باهر جنوب القدس المحتلة، حيث يتم تنفيذ قرار الهدم.

من جهته، قال القنصل الفرنسي العام في القدس بيار كوشار للصحفيين، إنه لا يعتقد أن التفسير الأمني الذي قدمته إسرائيل كاف للمضي قدما في عمليات الهدم.

وقال «أعتقد أن من المهم التأكيد أننا لا نستطيع إنكار حقهم، فهم في الأراضي الفلسطينية». أحد المتضررين من عملية الهدم يدعى إسماعيل عبيدية وهو أب لأربعة أطفال، قال أمام الدبلوماسيين «عندما يتم هدم المنازل سينتهي بنا الأمر في الشارع».

تنديد فلسطيني

وأدانت الفصائل الفلسطينية إجراءات سلطات الاحتلال، واعتبرتها جريمة حرب وتطهيرا عرقيا، تستهدف تشريد المواطنين الأصليين أصحاب الأرض.

ودعت منظمة التحرير الفلسطينية مجلس الأمن للانعقاد فورا وأخذ مسؤولياته تجاه القانون الدولي بوجه جريمة الحرب وعملية التطهير العرقي التي تمارسها حكومة الإرهاب الاستيطاني بحق مئات العائلات في بلدة صور باهر. من جهتها، قالت حركة فتح إن إسرائيل ترتكب جريمة جديدة بحق الشعب الفلسطيني عبر عملية هدم ممنهج في منطقة وادي الحمص في صور باهر الواقعة على مشارف القدس.

وأشارت إلى أن العملية تأتي في ظل الدعم الأميركي المطلقِ للاحتلال الاستيطاني الإسرائيلي، وهي نتيجة طبيعية للقرار الأميركي غير الشرعي بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال ونقل سفارتها إليها.

أما حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، فاعتبرت أن شروع الاحتلال بهدم أكثر من مئة شقة في وادي الحمص بشرقي القدس، «جريمة تطهير عرقي مكتملة الأركان، تستهدف تشريد المواطنين الأصليين أصحاب الأرض».

