عربيات ودوليات

عواصم الوكالات: كشفت مصادر صحافية بريطانية أمس أن لجنة الطوارئ البريطانية «كوبرا»، تدرس إرسال غواصة نووية وقوات بحرية إلى الخليج لتعزيز حضور لندن العسكري هناك، بعد احتجاز إيران ناقلة نفط بريطانية.في حين لم يستبعد وزير الخارجية الإيراني محمد خيار اندلاع حرب في المنطقة وأشار إلى أن الحرب الاقتصادية أشد تأثيرا على المدنيين من العسكرية. وقالت صحيفة «ذا صن» في تقرير لها إن «الغواصة البريطانية المزمع إرسالها من فئة «آستيوت»، وهي تبحر حاليا في المياه الدولية، ويمكن أن يتم توجيهها إلى منطقة الخليج خلال أيام». ولفتت إلى أن «اللجنة ناقشت هذه التحركات في اجتماعات طارئة بعد عملية احتجاز سفينة «ستينا إمبيرو» البريطانية الجمعة وهي في طريقها إلى السعودية بطاقمها المكون من 23 فردا»، موضحة أن «القادة العسكريين اختاروا الغواصة النووية «آستيوت» بسبب الخطر الذي تشكله الغواصات الإيرانية من فئة «يونو»، ونقلت عن القائد البحري المتقاعد توم شارب قوله إن «هذا النوع من الغواصات الإيرانية يشكل تهديدا خاصا».

من جهته، قال متحدث باسم رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي، إن بريطانيا دعت إيران أمس إلى الإفراج فوراً عن الناقلة وطاقمها، واصفة احتجازها في مضيق هرمز بأنه غير قانوني.

وقال المتحدث باسم ماي للصحافيين «تم احتجاز السفينة تحت ذريعة زائفة وغير قانونية، ويجب على الإيرانيين الإفراج عنها وعن طاقمها فوراً».

وبحثت ماي التي تغادر منصبها غدا، الوضع مع أعضاء حكومتها والرد على إيران، وناقش الاجتماع، الذي يحضره وزراء الأمن ومسؤولون آخرون، كيفية تأمين حركة الشحن في المضيق الحيوي لإمدادات النفط في العالم.

كما تطرق إلى مسألة «حفظ سلامة الملاحة في الخليج»، وفق ما أوضحت رئاسة الحكومة.

وتدرس بريطانيا عدة خيارات لزيادة الضغط على إيران، لكن مسؤولين يقولون إن الخيار العسكري غير مطروح في الوقت الحالي. كما تسعى بريطانيا للحصول على دعم دبلوماسي وتشغيلي من الحلفاء الأوروبيين الرئيسيين في محاولة لإبقاء مضيق هرمز مفتوحاً لسفن الشحن التابعة لها.

في غضون ذلك أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أن استبعاد خيار اندلاع حرب في المنطقة غير ممكن، لكنه أشار إلى أن الحرب الاقتصادية أشد تأثيرا على المدنيين من العسكرية.

وقال ظريف في مقابلة مع شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأميركية: «لا يمكنك أن تستبعد ببساطة خيار حدوث كارثة ولكن علينا أن نعمل جميعا من اجل تجنب ذلك.هنالك حرب تجري الآن حرب اقتصادية والحرب الاقتصادية ضد إيران تستهدف السكان المدنيين وقد قال الرئيس دونالد ترامب على العلن انه لن يدخل في حرب عسكرية ولكن في حرب اقتصادية ، لا تدعو الحرب الاقتصادية الى الفخر فقد يتعرض المدنيون في الحرب العسكرية إلى أضرار جانبية بينما يكون المدنيون الهدف الرئيس في الحرب الاقتصادية».

وردا على سؤال : «يقول الرئيس ترامب انه لايريد حربا مع إيران وقد قال مؤخرا انه لا يريد تغيير النظام ، هل تصدقه؟»، قال ظريف: «اعتقد انه لايريد حربا مع إيران، واعتقد انه لا يهتم بمن سيحكم إيران فهو لا يريد تغيير النظام ولكن هذا ليس ما يريده من حوله واعتقد أنه من المهم للرئيس ترامب أن يستمع إلى من حوله، نحن نصدق كلامه هو لايريد حربا ولا يريد تغيير النظام ولكنني أؤكد له أن هناك أشخاصاً حوله قالوا على العلن إنهم يريدون حربا وتغييرا للنظام».

