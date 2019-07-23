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طهران - أ. ف. ب: أعلنت السلطات الإيرانية امس توقيف 17 شخصا حكم على بعضهم بالإعدام، في سياق عملية تفكيك «شبكة تجسس» تابعة لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، في حين تتصاعد حدة التوتر بين الجمهورية الاسلامية وخصمها الولايات المتحدة.

وقال مدير دائرة مكافحة التجسس في وزارة الاستخبارات الإيرانية للصحافيين بدون الكشف عن اسمه أنه «تم تفكيك شبكة تجسس (للسي آي إيه) بنجاح في 18 يوليو». وأضاف أنه «حكم على البعض ممن خانوا وطنهم عن سابق قصد وتعمد بالإعدام، وعلى البعض الآخر بالسجن لفترات طويلة». وتم توقيف المشتبه بهم بين مارس 2018 ومارس 2019.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا) عن مسؤول بوزارة الاستخبارات أنه «بناء على أدلة في أجهزة الاستخبارات الأميركية، عثرنا مؤخرًا على المجندين الجدد الذين جندهم الأميركيون وفككنا شبكة جديدة».

وقالت الوكالة إن الجمهورية الإسلامية نفذت العملية بالتعاون مع «حلفاء أجانب»، دون تسمية أي دولة. وقال خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس إنه تم التعرف على سبعة عشر مشتبهاً بهم، جميعهم من الإيرانيين الذين تحركوا بشكل مستقل عن بعضهم البعض.

وأضاف المسؤول إن المشتبه بهم «تم توظيفهم في مراكز حساسة وحاسمة وكذلك في قطاعات خاصة على ارتباط بهذه المراكز، للعمل كمقاولين أو مستشارين».تم تجنيد بعضهم بإيقاعهم في «فخ التأشيرة» الذي نصبته وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية للإيرانيين الراغبين في السفر إلى الولايات المتحدة. وقال مدير مكافحة التجسس «تم الاتصال ببعضهم لدى تقدمهم للحصول على تأشيرة ، بينما حصل آخرون على تأشيرات من قبل وكانوا يتعرضون لضغوط من قبل وكالة الاستخبارات المركزية لتجديدها». وأضاف أن مهمتهم كانت جمع معلومات سرية والقيام بـ «عمليات تقنية واستخباراتية في مراكز مهمة وحساسة باستخدام معدات متطورة».

وأوضح أن «جميع أفراد الشبكة أي جميع الأشخاص ال17 تدربوا على أيدي ضباط في السي آي أيه على كيفية اجراء اتصالات آمنة».

وأعلن المسؤول أن السي آي أيه استخدمت حاويات خاصة لارسال أجهزة اتصالات وبطاقات هوية لأفراد الشبكة. وأضاف «كانت عملية التزوير خرقاء وكشفت أن السي آي أيه وراءها».وأوضح «بعد كشف الشبكة أصدر ضباط السي آي أيه أوامر للجواسيس باتلاف كل الوثائق». وتابع أن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية أبلغت المشتبه بهم بالتوجه إلى «منافذ الطوارئ» في المدن القريبة من الحدود في حال شعروا أنهم في خطر.وقال «بالطبع واجهوا عملاء وزارة الاستخبارات وتم توقيفهم».

وأكد أن العملية «ثاني فشل ذريع تمنى به وكالة الاستخبارات الأميركية» بعد فشل أول تكبدته قبل خمس سنوات. وتابع «سيحاولون بالتأكيد إعادة بناء شبكتهم وبالطبع سنبقى متيقظين».

