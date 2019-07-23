عربيات ودوليات

القدس المحتلة الوكالات: أكد مسؤولون عسكريون إسرائيليون أن إيران تحظى بنفوذ ملموس في البحر ليس في الخليج وحده، بل وفي البحرين الأحمر والمتوسط، ما يثير مخاوف تل أبيب.

وذكر المسؤولون لصحيفة «هآرتس» أمس، أن إيران تشكل على وجه الخصوص خطرا على الملاحة عبر مضيق تيران الذي يربط البحر الأحمر بخليج العقبة، ما دفع إسرائيل إلى إنشاء «عاتق بحري» لحماية ميناء إيلات المطل على خليج العقبة من هجمات إيرانية محتملة وتأمين الملاحة في المنطقة.

كما درست البحرية الإسرائيلية في الأسابيع الأخيرة، حسب الصحيفة إمكانية اقتناء منظومات دفاعية متطورة تحتمائية لمواجهة خطر الألغام البحرية.

وأعرب المسؤولون عن ثقتهم بأن إيران في ظل التوتر الحالي بالخليج، لا تسعى إلى اندلاع نزاع بحري مباشر مع إسرائيل، بسبب اهتمامها بالعودة إلى طاولة المفاوضات لرفع العقوبات الأميركية، ولم تتأثر بالتطورات الأخيرة في الخليج، غير أن هناك خطر تعرض سفن عسكرية وتجارية إسرائيلية لهجمات بصواريخ عالية الدقة.

كما نقلت الصحيفة عن مراقبين إسرائيليين أن طهران بدأت تفضل خطوطا بحرية لتصدير الأسلحة وإمداد حلفائها في سورية ولبنان، وأولهم «حزب الله» لمواجهة إسرائيل.

