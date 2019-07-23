عربيات ودوليات

مسقط كونا: تحتفل سلطنة عُمان اليوم بالذكرى الـ49 لـيوم النهضة الذي شكل علامة تاريخية فارقة انطلقت معها عُمان دولة وشعبا ومجتمعا الى بناء دولة عصرية قادرة على تحقيق التقدم والرخاء لأبنائها ومواكبة التطور الانساني من حولها.

وتعتبر عُمان يوم تولي السلطان مقاليد الحكم في 23 يوليو 1970 علامة تاريخية فارقة في مسيرة النهضة العمانية الحديثة نحو غاياتها المنشودة بما يتوافق مع تطلعات الشعب العماني في ظل توجيهات القيادة الحكيمة ومستندة الى طاقات المواطن العماني.

ويحتفل العمانيون بالانجازات والأهداف التي تم تحقيقها على مدى الـ49 عاما الماضية وتضم جميع المجالات التعليمية والثقافية والصحية والتنموية والاقتصادية والسياحية ما أدى الى التقدم والاستقرار اللذين تتمتع بهما السلطنة في يومنا الحاضر.

واستندت رؤية السلطان قابوس منذ توليه مقاليد الحكم الى أسس راسخة قوية في السياسة الداخلية والخارجية حيث اتسمت ببناء جسور المودة والصداقة مع الدول المحيطة بها في المنطقة ومع دول العالم.

وحرصت القيادة العُمانية على تهيئة أسباب التقدم عن طريق التنمية وتحقيق الاستقرار وتعميق الوحدة الوطنية وتعزيز الأمن والأمان في البلاد عبر تهيئة المناخ المناسب للمضي قدما في مسيرة النهضة الحديثة. ويحظى المواطن العماني بالثقة والاهتمام وأولويات القيادة في جميع السياسات والبرامج والخطط التنموية الساعية الى ترسيخ مبادئ العدل والمساواة وتطبيق حكم القانون اضافة الى تشجيع المواطن على المشاركة الفعالة في البناء والتنمية.

وتسعى القيادة العمانية الى تعزيز مكانة المواطن وحشد طاقاته وقدراته للمشاركة الفعالة في تطوير البلاد على اساس المساواة وتكافؤ الفرص وخاصة الشباب كما تهدف ايضا الى الارتقاء بمستواهم عبر تثقيفهم وتدريبهم وتأهيلهم لتمكينهم من استغلال الفرص المتاحة لهم لخدمة وطنهم.

وتمكنت السلطنة خلال الأعوام الـ49 الماضية من مواجهة التحديات والعقبات التي امامها من خلال تضافر كامل الجهود من المواطنين الذكور والاناث دون فرق ما نتج عنه بناء الدولة العصرية وتمهيد الطريق لمستقبل أفضل.

ونجحت السلطنة في ظل توجيهات القيادة العمانية في تحقيق الانجازات والمساعي المرجوة خلال الـ49 الماضية بالمجالات كافة في تحقيق الحياة الكريمة للمواطن العماني وفقا للاحصائيات الرسمية في هذا الخصوص. وتشمل الانجازات التي شهدتها السلطنة خلال الـ49 عاما الماضية على جميع المجالات حيث شهدت البلاد نقلة نوعية في التعليم والثقافة والصحة والاقتصاد والسياحة تجسدت في توقيع الاتفاقيات ومذكرات التعاون والتفاهم مع دول العالم المختلفة.

واتسمت السياسة العمانية الخارجية بمحاولة بناء جسور المودة والصداقة بين دول العالم لتحقيق الامن والاستقرار العالميين. وتسعى الحكومة العمانية الى تحقيق طموحات وتطلعات شعبها من خلال استخدام الطاقات البديلة والتشجيع على الاستثمار في هذا المجال بحيث تجسد ذلك في ابرام عقود بمشاريع الطاقة الشمسية. كما وقعت السلطنة عقودا للتنقيب عن الغاز مع الشركات العالمية وذلك من ضمن الجهود المبذولة لتنويع مصادر الدخل وتحقيق الازدهار للبلاد. وأسهمت الانجازات العمانية منذ تولي السلطان قابوس مقاليد الحكم في تشجيع القيادة للحكومة على التخطيط لمرحلة جديدة تشهد مزيدا من التطوير الذي يعكس تطلعات المواطنين.

وتشهد المرحلة الجديدة ايضا تعزيز مبدأ الشفافية وسيادة القانون ومشاركة المواطنين في صنع القرار وتهيئة أفضل مناخ ممكن للحوار مع الدول والشعوب الاخرى اضافة الى دعم جهود المنظمات الدولية والاقليمية لتحقيق عالم أفضل وأكثر سلاما واستقرارا.

