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هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي المصريين بذكرى ثورة 23 يوليو، وقال ان: «ثورة 23 يوليو دونت صفحة مضيئة في سجلات التاريخ المصري، وأحدثت تحولا عميقا في تاريخ مصر المعاصر». مؤكدا أن مصر غنية بأبنائها الأوفياء جيلاً بعد جيل يسلمون راية الوطن مرفوعة خفاقة.

وقال السيسي في حفل تخريج دفعة جديدة من الكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة:

ان ثورة 23 يوليو غيرت وجه الحياة في مصر وحققت تغييرات جذرية في مختلف الاتجاهات، مؤكدا أن الثورة العظيمة امتدت آثارها الى جميع الشعوب الأخرى التي كانت تتطلع الى الحرية والاستقلال.

من جهته، بعث الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع المصري ببرقية تهنئة للرئيس السيسي بمناسبة الاحتفال بالذكرى السابعة والستين لثورة 23 يوليو المجيدة جاء فيها:

يسعدني أن أهنئ سيادتكم بالذكرى السابعة والستين لثورة يوليو المجيدة التي كانت وستظل انجازاً وطنياً بطولياً حمل لواءه طلائع القوات المسلحة التي خرجت في الثالث والعشرين من يوليو في حركة مباركة مستهدفة الخلاص من الاستعمار والتبعية واقامة الحكم الوطني الصادق وبناء الجيش القوي القادر على حماية الوطن، واليوم وبعد قيام ثورتي الخامس والعشرين من يناير والثلاثين من يونيو التي حمل لواءهما الشعب ولبت نداءهما القوات المسلحة فان شعب مصر العظيم بقيادته الواعية قادر على صنع مرحلة جديدة من تاريخه تجسد ارادته الحرة وتفجر طاقاته القادرة على مواصلة مسيرة الوطن الحضارية والتاريخية.

كما بعث الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة لرئيس الجمهورية بهذه المناسبة وأصدر الفريق أول محمد زكي توجيهاً لتهنئة قادة وضباط.. وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وأبطال القوات المسلحة البواسل في سيناء والمشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بالذكرى 67 لثورة 23 يوليو المجيدة.

