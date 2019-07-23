عربيات ودوليات

عواصم الوكالات: هددت تركيا، أمس، باطلاق عملية عسكرية في شرق الفرات اذا لم يتم انشاء المنطقة الآمنة المزمعة التي تسعى اليها في شمال سورية، اذا استمرت التهديدات التي تواجهها من القوات الكردية المدعومة من الولايات المتحدة.

وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو: «سنطلق عملية في شرق الفرات اذا لم تتأسس المنطقة الآمنة المزمعة في سورية، واذا استمر تهديد تركيا».

وأضاف جاويش أوغلو في مقابلة مع قناة (تي.جي.آر.تي خبر) أنه يأمل في التوصل الى اتفاق بخصوص المنطقة الآمنة بعد محادثات أمس مع المبعوث الأميركي الخاص بسورية جيمس جيفري الذي يزور أنقرة.

وتجري تركيا محادثات مع الولايات المتحدة بشأن اقامة منطقة آمنة عبر الحدود في شمال شرق سورية، حيث تدعم واشنطن وحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها أنقرة منظمة ارهابية.

الى ذلك، قتل 27 شخصاً على الأقل في غارات روسية على سوق في شمال غرب سورية، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان المعارض، الا أن موسكو نفت تنفيذ الغارات، في وقت تتعرض المنطقة لقصف مستمر منذ نحو ثلاثة أشهر.

وتشهد محافظة ادلب التي يسيطر عليها تنظيم «جبهة النصرة» الارهابي التكفيري، تصعيداً في القصف السوري والروسي منذ نهاية أبريل، يترافق مع معارك عنيفة تتركز في ريف حماة الشمالي.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الانسان الذي يعتب الواجهة الاعلامية لـ«الاخوان المسلمين» وينشط من لندن عن شن طائرات روسية غارات عدة «استهدفت سوقاً لبيع الخضار بالجملة وأبنية في محيطه في مدينة معرة النعمان» في ريف ادلب الجنوبي.

وتسبّب القصف وفق المرصد الاخواني، بمقتل 27 شخصاً على الأقل هم 25 مدنياً ضمنهم طفلان، و«اثنان مجهولا الهوية حتى الآن».

كما أصيب 45 آخرون بجروح، حالات بعضهم حرجة، بينما تستمر عمليات البحث عن مفقودين تحت الأنقاض.

ووصفت وزارة الدفاع الروسية في بيان نقلته وكالة «تاس» الحكومية اتهامها بشن الغارات بـ«تصريحات كاذبة». وشددت على أنّ «القوات الجوية الروسية لم تنفذ أي مهمات» في تلك المنطقة من سورية.

