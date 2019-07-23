دوليه

وجهت الجامايكية شيلي-آن فرايزر-برايس تحذيرا الى منافساتها في بطولة العالم لألعاب القوى، بتفوقها أول من امس في سباق 100 م في اليوم الثاني للقاء لندن في الدوري الماسي، والذي شهد تحقيق تحقيق الكينية هيلين أوبيري أسرع وقت هذا العام في سباق 5 آلاف م.الى ذلك، تفوق السوري مجد غزال، حامل برونزية بطولة العالم، على البطل القطري معتز برشم في منافسات الوثب العالي، بتحقيق الأول 2,3 م مقابل 2,27 للقطري المتوج بطلا للعالم في لندن 2017. وفي سباق 100 م، ابتعدت فرايزر-برايس سريعا عن منافساتها، وأنهته بزمن 10,78 ثانية، متقدما بفارق 0,140 ثانية عن الإنكليزية دينا آشر-سيمث، في حين أبعدت بطلة العالم لسباق 200 م الهولندية دافني شيبرز من المنافسة بعد انطلاقة خاطئة. وقالت فرايزر-برايس المتوجة بذهبية 100 م في أولمبيادي بكين 2008 ولندن 2012 «أن آتي الى هنا وأحقق زمن 10,78 ثانية، فهذا توقيت مذهل. شعوري جيد. الهدف هو ضمان أن أكون على هذا المستوى عندما أصل الى الدوحة»، في إشارة الى بطولة العالم التي تستضيفها العاصمة القطرية بين أواخر سبتمبر ومطلع أكتوبر. وفي سباق خمسة آلاف م، تفوقت الكينية أوبيري بتحقيق أسرع زمن لهذا العام وقدره 14:20,36 دقيقة، متقدمة على مواطنتها أغنيس جيبيت تيروب بفارق 0,320 ثانية، والهولندية الاثيوبية الأصل سيفان حسن التي حققت زمن 14:22,120 دقيقة، علما بأنها حققت في لقاء موناكو في 13 يوليو، رقما قياسيا عالميا في سباق المايل. وفي سباق 800 م، كان الفوز من نصيب البريطاني لينزي شارب التي حققت زمن 1:58,61 دقيقة، متقدمة على الأسترالية كاتريونا بيسيت.ولدى الرجال، حقق الصيني تشي زهنيي رقما آسيويا جديدا بفوزه في سباق 200م بزمن 19,88 ثانية، بينما تفوق الجامايكي أكيم بلومفيلد في سباق 400م بزمن 44,40 ثانية. الى ذلك، حقق حامل الرقم القياسي لسباق المايل داخل قاعة الاثيوبي صامويل تيفيرا، أسرع توقيت لهذا السباق هذا العام بتسجيل 3:49,45 دقائق، متفوقا على النروجي فيليب إنغربرايستن بفارق 0,15 ثانية فقط.ولا تدخل سباقات المايل ضمن المنافسات الأولمبية أو بطولة العالم.

