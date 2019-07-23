دوليه

أحرز الأميركي جون إيسنر لقبه الرابع في دورة نيوبورت في التنس، بفوزه أول من امس على الكازاخستاني ألكسندر بوبليك 7-6 (7-2) و6-3، في ثاني دورة يخوضها بعد عودته من الإصابة.وتوج إيسنر المصنف 15 عالميا، بلقب الدورة الأميركية للمرة الرابعة بعد أعوام 2011، 2012، و2017.

وعاد اللاعب العملاق (208 سنتم) المعروف بقوة إرسالاته، الى الملاعب في بطولة ويمبلدون الإنكليزية، ثالثة البطولات الأربع الكبرى التي أقيمت بين الأول من وليو و14 منه، بعد غياب لنحو ثلاثة أشهر بسبب إصابة في القدم اليسرى تعرض لها في مارس في نهائي دورة ميامي ضد السويسري روجيه فيدرر.

وخرج إيسنر البالغ من العمر 34 عاما من الدور الثاني في ويمبلدون أمام الكازاخستاني ميخائيل كوكوشكين.ولقب نيوبورت 2019 هو الخامس عشر في مسيرة إيسنر الذي كان المصنف أول في الدورة، والأول له أيضا هذا العام، علما بأنه كان يخوض النهائي الثاني هذه السنة بعد ميامي.في المقابل، كان بوبليك (22 عاما ومصنف 83 عالميا)، يخوض النهائي الأول في مسيرته الاحترافية، وهو صنّف سابعا في الدورة الأميركية.

