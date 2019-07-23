دوليه

كشف جوناثان بارنيت، وكيل اعمال غاريث بيل نجم ريال مدريد، حقيقة انتقال الويلزي إلى صفوف باريس سان جرمان الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وخرجت تقارير صحفية تشير إلى صفقة تبادلية محتملة بين ريال مدريد وباريس، ينتقل بمقتضاها نيمار للنادي الملكي، مقابل انضمام بيل إلى سان جرمان.

وذكرت صحيفة «سبورت» الإسبانية، أن بارنيت لم يكن على علم بالأنباء التي أفادت بمقايضة محتملة بين ريال مدريد وباريس سان جرمان، مشيرا إلى أنه لم يظهر اهتمامًا تجاه تلك الأنباء.

وقال بارنيت: «ليس لدي خطة للإسراع برحيل بيل من ريال مدريد، الآن أنا جالس على الأريكة أشاهد بطولة بريطانية المفتوحة للغولف».

وكان زيدان، قال عقب المباراة الودية بين ريال وبايرن ميونخ اول من امس، إنَّ مسؤولي ريال يعملون على انتقال بيل خارج «سانتياغو برنابيو»، ومن الأفضل للجميع أن يرحل النجم الويلزي، في أقرب وقت.

