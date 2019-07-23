دوليه

تلقى فرانك لامبارد مدرب تشلسي الإنكليزي الجديد، ضربة موجعة خلال تدريبات الفريق في اليابان، تحضيرًا لبداية الموسم الجديد باصابة نجم الوسط الفرنسي نغولو كانتي.

وذكرت صحيفة الديلي ميل، أن الفرنسي تعرض لانتكاسة قبل 3 أسابيع من انطلاق منافسات الدوري الإنكليزي. وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب الفرنسي عانى من تكرار إصابة الركبة التي ضربته في مايو الماضي. وأضافت أن كانتي ترك معسكر تشلسي في اليابان وعاد إلى لندن، من أجل مواصلة التعافي من إصابة الركبة. ولفتت الصحيفة إلى أن لامبارد حاول إعادة دمج كانتي تدريجيًا في تدريبات الفريق، إلا أن اللاعب شعر بعدم ارتياح في نفس الركبة التي أصيب فيها قبل نهائي الدوري الأوروبي أمام آرسنال.