دوليه

ألمح ماوريسيو ساري مدرب يوفنتوس، إلى إمكانية تعاقد الفريق مع صفقات جديدة، في فترة الانتقالات الحالية. وقال ساري عقب مباراة فريقه أمام توتنهام في بطولة كأس الأبطال الودية: «سوق الانتقالات؟ هذا لا يخصني، عليك أن تسأل المسؤولين عن ذلك»، وذلك في تصريحات نقلها موقع «كالتشيو ميركاتو». وأضاف «أعتقد أننا لم ننتهِ بعد من سوق الانتقالات، لا يزال هناك لاعبون جدد سنتعاقد معهم». وأتم: «نفس الأمر بالنسبة للقائمة الحالية.. هناك لاعبون سيرحلون». يُذكر أن يوفنتوس كان قد تعاقد مع الثلاثي أدريان رابيو وأرون رامسي وماتياس دي ليخت خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

