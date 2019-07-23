loader

دوليه

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

يوفنتوس يبحث عن صفقة جديدة


ألمح ماوريسيو ساري مدرب يوفنتوس، إلى إمكانية تعاقد الفريق مع صفقات جديدة، في فترة الانتقالات الحالية. وقال ساري عقب مباراة فريقه أمام توتنهام في بطولة كأس الأبطال الودية: «سوق الانتقالات؟ هذا لا يخصني، عليك أن تسأل المسؤولين عن ذلك»، وذلك في تصريحات نقلها موقع «كالتشيو ميركاتو». وأضاف «أعتقد أننا لم ننتهِ بعد من سوق الانتقالات، لا يزال هناك لاعبون جدد سنتعاقد معهم». وأتم: «نفس الأمر بالنسبة للقائمة الحالية.. هناك لاعبون سيرحلون». يُذكر أن يوفنتوس كان قد تعاقد مع الثلاثي أدريان رابيو وأرون رامسي وماتياس دي ليخت خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة