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جنش ساند عمر صلاح


ساند حارس مرمى الزمالك محمود عبد الرحيم «جنش»، زميله عمر صلاح الذي شارك أساسيا في لقاء الزمالك والجونة الذي انتهى بالتعادل 2 -2 مساء الأول من امس. ونشر جنش صورة تجمعه بعمر صلاح عبر صفحته الشخصية على «إنستغرام» عبر خلالها عن دعمه للحارس صلاح الذي ارتكب اخطاء فادحة تسببت بخسارة فريقه في المباراة المهمة.
ويخوض جنش مرحلة التأهيل في القاهرة، بعد الجراحة التي أجراها في ألمانيا عقب الإصابة بقطع في وتر أكيلس خلال مشاركته في التدريبات مع المنتخب الوطني قبل مباراة أوغندا في الجولة الثالثة من دور المجموعات من بطولة أمم أفريقيا التي أقيمت في مصر وودعها المنتخب من دور الـ16 بالهزيمة من جنوب أفريقيا بهدف دون رد.


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