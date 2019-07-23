دوليه

فشل الزمالك في تحقيق الفوز على الجونة وسقط في فخ التعادل 2-2 على ملعب الأخير والمؤجل من الجولة الـ 33 للدوري الممتاز المصري.

وبهذا التعادل اصبح الزمالك بحاجة الى معجزة لحصد اللقب حيث بات رصيده 69 نقطة في المركز الثالث وبفارق نقطة عن بيراميدز الوصيف الذي خاض كل مبارياته بالبطولة و5 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الأول.

ويحتاج الزمالك إلى مساعدة من المقاولون العرب في مباراته مع الأهلي غدا لتأجيل حسم اللقب للجولة الأخيرة التي ستجمع القطبين معا. وفي حال فوز الأهلي على المقاولون فإنه سيحصد لقب الدوري رسميا دون النظر لنتيجة مباراة الزمالك والإسماعيلي التي ستقام في نفس اليوم.

أما لو تعادل المقاولون مع الأهلي وفاز الزمالك على الإسماعيلي فإن حسم اللقب سيتأجل إلى الجولة الأخيرة التي ستشهد إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.

وبدأت المباراة قوية وتعرض محمد إبراهيم قائد الزمالك للعرقلة وطالب بركلة جزاء في الدقيقة الثانية لكن الحكم أمر باستمرار اللعب.

وظهر دفاع الزمالك مهلهلا بجانب اهتزاز الحارس الشاب عمر صلاح الذي لعب في ظل إصابة الحارس الأساسي محمود جنش. وارتكب محمود علاء خطأ غريبا بإعادة الكرة إلى الحارس عمر صلاح في الدقيقة 13 الذي كان على بعد خطوات منه ليحتسب الحكم ضربة حرة غير مباشرة داخل منطقة الجزاء بعدما اضطر الحارس للإمساك بالكرة لكن الجونة فشل في استغلالها.

وأهدر أحمد حمدي فرصة التقدم للجونة في الدقيقة 30 من عمر المباراة بعدما صوب كرة اصطدمت بالقائم الأيمن. وصوب زيزو كرة قوية على مرمى الجونة في الدقيقة 40 من خارج منطقة الجزاء لكن محمود الغرباوي تألق في التصدي لها.

وحاول زيزو تمرير عرضية لكن الكرة اصطدمت بيد لاعب الجونة ليطالب الزمالك بركلة جزاء لكن الحكم رفض.

وأهدر محمد إبراهيم أسهل فرص اللقاء وربما الموسم كله في الدقيقة 45+3 بعدما مرر زيزو الكرة له لتمر من الدفاع والحارس وتأتي أمامه داخل منطقة الـ6 ياردات والشباك أمامه لكنه سدد بغرابة شديدة خارج المرمى.

وامتلك الزمالك زمام المباراة في الشوط الثاني وتراجع المنطقة لدفاع المنطقة مع هجوم كاسح للزمالك وأحرز طارق حامد هدفا رائعا في الدقيقة 64 من تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وأجرى خالد جلال مدرب الزمالك تبديلا غريبا للغاية بعد الهدف بدقيقة واحدة حيث دفع بأحمد مدبولي الذي لم يشارك من قبل في أي لقاء للزمالك بدلا من المهاجم الوحيد عمر السعيد.

وشارك محمود عبد العزيز «زيزو» في المباراة بالدقيقة 73 بدلا من محمد إبراهيم وفي نفس التوقيت شارك أحمد ياسر ريان بدلا من محمد ناجي جدو في هجوم الجونة.

وبدا أن مدرب الزمالك يحاول الحفاظ على الهدف رغم أن فريقه كان متفوقا تماما على الجونة وكان في استطاعته تسجيل هدف ثان. ودفع الزمالك الثمن حيث استطاع أحمد ياسر ريان أن يسجل هدف التعادل لصالح الجونة في الدقيقة 78 بعد خطأ مشترك من الدفاع والحارس عمر صلاح الذي ترك الكرة تمر أمامه إلى لاعب الجونة دون أن يتدخل لإبعادها.

وجاء التبديل الأخير لصالح الزمالك في الدقيقة 81 من عمر المباراة عن طريق مشاركة حميد أحداد بدلا من زيزو.وارتكب عمر صلاح خطأ فادح في الدقيقة 88 بعدما أخفق في الإمساك بكرة عرضية لعبها عمر الشبراوي من الجانب الأيمن ليحولها إلى الشباك.

وشهد الوقت بدل الضائع الذي قدره الحكم بـ6 دقائق محاولات من الزمالك وفي المقابل اعتمد الجونة على الهجمات المرتدة.

وأحرز محمود عبد العزيز هدف التعادل لصالح الزمالك في الدقيقة 90+7 بعدما لعب طارق حامد عرضية استقبالها زميله في خط الوسط برأسية في الشباك.

ووقعت اشتباكات عنيفة بين عناصر الفريقين عقب الهدف ليقوم الحكم بإشهار بطاقة حمراء مباشرة لكل من محمود الجزار مدافع الجونة ويوسف أوباما لاعب الزمالك.

