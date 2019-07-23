دوليه

هاجم رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، الحكم محمود عاشور الذي أدار مباراة فريقه أمام الجونة ، مؤكدا أنه رفض احتساب ركلتي جزاء للأبيض.

وأكد أنه متأكد من أن عماد النحاس المدير الفني لـ «المقاولون» سيقوم بتفويت اللقاء المقبل للأهلي بما انه لاعب سابق بالأحمر.

وتابع: «ما هذا الغل الذي شاهدته من لاعبي الجونة؟ أحمل منتخب مصر مسؤولية ما حدث فقد كنت أطالب بقيد حارس بدلا من محمود جنش المصاب ولكن الاتحاد رفض».

وأضاف: «أقول الآن إنهم سيتركون الأهلي يفوز على «المقاولون» وسنشاهد مهزلة».

وأوضح أنه حدد عدداً من اللاعبين الذين سيرحلون عن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة بعد تقييمهم.

وأشار إلى أن الجهاز الفني للفريق بقيادة خالد جلال أمامه فرصة في مواجهتي الإسماعيلي والأهلي لتحسين شكل الفريق. واختتم «الفريق خاض معسكرا خارج مصر بناء على طلب الجهاز الفني ولذلك فلا توجد حجة للشكل الذي نظهر به في المباريات».