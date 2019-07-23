دوليه

تغلب الهلال السعودي على فريقي إليريا ليوبليانا وبليد السلوفينيين في مباراتين وديتين أقيمتا صباح ومساء يوم الأول من أمس على التوالي، ضمن معسكره الإعدادي المقام حالياً في مدينة «لينز النمساوية» في إطار تحضيراته لمنافسات الموسم الرياضي المقبل، حيث تفوق على إليريا ليوبليانار بهدفين نظيفين وفاز على بليد بعشرة أهداف دون مقابل.

أحرز أهداف الهلال في مرمى إليريا محمد جحفلي وسيباستيان جيوفينكو، فيما سجل أهداف الهلال في ودية بليد جوناثان سوريانو (5 أهداف) وعمر خربين (هدفان) ومحمد الشلهوب وذعار العتيبي ومدافع بليد بالخطأ في مرماه.

