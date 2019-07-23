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موضوع انتقال اللاعبين داخليا او خارجيا ليس بجديد ولكن ننتظر كل مرة ان تحدث مشكلة في موضوع انتقالات اللاعبين لكي نبدأ بالصياح والانفعالات والتحديات فيما بين الهيئات الرياضية الاهلية والحكومة تتفرج لانها غير مخولة بالتدخل خوفا من الايقاف الرياضي؟ هذا الموضوع صحيح مئة في المئة فهيئة الرياضة لا تستطيع ان تتدخل... الا ان الهيئة بامكانها تقديم العون والمشورة الفنية والقانونية! وهذا ما حدث للنظم الاساسية الاخيرة للهيئات الرياضية. فلماذا لا تقدم رؤيتها بهذا الموضوع المهم في شأن اللاعبين الهواة؟ وهي تملك مقترحاً في ادراجها الخشبية في قطاع الرياضة؟ فقد توليت رئاسة لجنة وضع تصور لمسودة لائحة انتقالات اللاعبين شارك في اعدادها نخبة من القيادات الرياضية المشهود لها بالكفاءة والخبرة قبل ثلاث سنوات تقريبا (اتذكر منهم: د. جواد خلف - سليمان العدساني - جواد مقصيد - فهمي الخضرا جهاد الغربللي عبدالحميد محمد .... واخرون) فقد قدمنا لهم هذه اللائحة الاسترشادية للتشاور بين الاندية والاتحادات المعنية نظرا لاختلاف شروط الانتقالات من لعبة لاخرى حتى نوقف الفوضى التي نشهدها حاليا في قطاعنا الرياضي الذي نستغرب قرارات بعض الاتحادات في شؤون لاعبيها الذين هم هواة ويتعاملون معهم كمحترفين خصوصا في اتحاد كرة القدم وكرة الطائرة التي اتت بقرار غريب لا يحدث الا في الكويت وقد تكون لمصلحة اندية على اندية (حرية انتقال اللاعبين فوق ثلاثين سنة) والتي جاءت بشروط غريبة تعامل فيها الاتحاد على ان هذا اللاعب محترف؟ وهو في الحقيقة لاعب هاو؟ فأين خبراتكم يا من تديرون هذه الاتحادات بهذا الاسلوب الخطأ... فأعتقد اي شكوي لمحكمة الكأس لن يتأخر قرارها بالرفض لهذا المبدأ؟ فمن له الحق في ان يحدد متي يبدأ اللاعب ومتى ينتهي في اي لعبة رياضية هو اللاعب نفسه؟ تخيل لو يطبق هذا في كرة القدم! ستنشب حرب عالمية بين الاندية والاتحادات الرياضية؟ لذا أكرر: من يدير من؟

ان مثل هذا الموضوع من شأنه ان يؤزم الوضع الرياضي اذا ما كانت قراراتنا بهذه الطريقة الخطأ وغير المدروسة صح؟ فسؤالي لهيئة الرياضة و للاتحادات (ليس كلها) هل اللاعب لدينا هاوٍ محترف؟ وما دليل الحالتين؟ ومن يقرر ذلك؟ هل سنتعامل مع اللاعب الكويتي مثل اللاعب الاجنبي المحترف؟.... والله من وراء القصد.

