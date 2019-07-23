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يغادر اليوم وفد من اتحاد الكرة المحلي إلى مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في زيوريخ من أجل الانتهاء من إجراءات تطبيق نظام تقنية الحكم المساعد (فار) في البطولات المحلية الموسم المقبل. ويضم الوفد مدير إدارة الحكام في اتحاد الكرة عباس دشتي والأمين العام للاتحاد بالوكالة صلاح القناعي بالإضافة إلى ممثل عن شركة «ميديا برو الشرق الاوسط» المسؤولة عن تطبيق هذه التقنية في الدوري المحلي.

وقال مدير مشروع «فار» الحكم الدولي السابق حسين شعبان إن الاتحاد الدولي طلب هذه الزيارة من أجل التأكد من قدرة الاتحاد الكويتي على تطبيق تقنية «فار» في بداية الموسم الجديد أول سبتمبر.

وأضاف شعبان الذي اعتذر عن المغادرة مع الوفد لظروف خاصة : «لدينا استاد جابر مؤهلاً تماماً لتطبيق هذه التقنية، لكن الحكام لم يجتازوا بعد الدورات المطلوبة، حيث يشترط الاتحاد الدولي اجتياز 5 ورشات عمل، ونحن أقمنا اثنتين، على أن نكمل البقية في أغسطس المقبل».

وتابع: «أخبرنا المسؤولين في الاتحاد الدولي أننا سنقوم بدمج المرحلة الرابعة والخامسة، لذلك طلبوا منا زيارتهم في زيوريخ من أجل الاطلاع على الأمل، والتأكد من قدرتنا على تطبيق هذه التقنية في سبتمبر المقبل».

ونوّه إلى أن تقنية «فار «بالإضافة إلى أهميتها في حسم الجدل حول الأخطاء التحكيمية، كما أنها مهمة من أجل الحكام الدوليين، مشيراً إلى أن الاستعانة بهم في البطولات الدولية يتطلب اجتيازهم لورشات العمل الخاصة بتقنية «فار». وأوضح أن «فريق العمل» الخاص بالتقنية يضم ممثل من تلفزيون الكويت هو مالك أسد، من أجل التنسيق والتأكد على وجود 8 كاميرات في كل مباراة تتطلب تطبيق تقنية «فار»، لافتاً إلى إقامة بعض التجارب بعد عودة الحكام من المعسكر المنتظر في أذربيجان.

ويواصل الحكام تدريباتهم قبل السفر إلى باكو يوم 30 يوليو الحالي على أن تكون العودة في 18 أغسطس المقبل، ثم تبدأ ورشات العمل الخاصة بالتقنية على أن تشمل دروساً عملية ونظرية مع إقامة مباريات تجريبية.

