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قال مدير جهاز الكرة في نادي القادسية ناصر بنيان إن مسألة الاستغناء عن لاعبين من قائمة الأصفر للموسم المقبل تعتمد على أمرين: رؤية المدرب الجديد الإسباني بابلو فرانكو، والعروض المقدمة لهم. ولفت بنيان إلى أن الحضور في التدريب الأول للأصفر كان مشجعاً بمشاركة 25 لاعباً مع غياب خالد الرشيدي بسبب المرض، وسالم البريكي المرتبط باختبارات جامعية، وحمد أمان الذي لم يحدد سبب غيابه.

وأشار بنيان إلى أن النادي لا يمكن أن يستغني عن «كل اللاعبين» المتقدمين في السن، «لأن الفريق مثلما يحتاج للشباب يحتاج أيضاً لأصحاب الخبرة»، موضحاً أن دور المدرب هو إيجاد «التوليفة» المناسبة من الخبرة والشباب من أجل المنافسة على الألقاب. وأضاف: «المعيار هو العطاء في الملعب، خصوصاً لنادي بحجم القادسية الذي اعتاد على تحقيق البطولات»، موضحاً أن عامل السن قد يكون سلبياً وقد يكون إيجابياً. وشهد التدريب الأول للأصفر الذي قاده المدرب بابلو فرانكو، مشاركة 25 لاعباً من ضمنهم الدولي فهد الأنصاري العائد من إعارة إلى الفيصلي السعودي، ومشعل فواز القادم من النصر، بالإضافة محمد فهد والثلاثي المعار إلى الشباب الموسم الماضي منور المطيري ومحمد زنيفر وأحمد الزنكي، بينما لم يشارك اللاعبون المحترفون البرازيلي رونيرو دي سوزا والسوري الدولي أحمد عليش، والغانيان فنسنت أتينغا ورشيد سومايلا لعدم جاهزيتهم بعد. وحضر التدريبات نائب رئيس النادي الشيخ فهد طلال الفهد إلى جانب أعضاء مجلس الإدارة، وحث الشيخ فهد اللاعبين على بذل الجهود من أجل عودة الأصفر إلى منصات التتويج بعد خروجه الموسم الماضي خالي الوفاض باستثناء لقب كأس السوبر الذي توج بهد بداية الموسم. وتستمر تدريبات الأصفر حتى يوم 21 أغسطس المقبل موعد المغادرة الى النمسا حيث يقيم الأصفر معسكراً تدريبياً يستمر لمدة 20 يوماً.

