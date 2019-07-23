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يبحث الجهاز الطبي للأزرق عن موعد قريب لعمل أشعة مغناطيسية لركبة المهاجم شبيب الخالدي الذي يعاني من آلام وغائب عن التدريبات الجماعية للمنتخب في معسكره الخارجي بالعاصمة البريطانية لندن استعداداً لبطولة غرب آسيا والتصفيات المشتركة لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين. وقال طبيب المنتخب د. عبدالمجيد البناي إن الموعد المتاح حالياً بعد 10 أيام وهو موعد لا يناسب وضع الفريق الذي سيعود إلى البلاد السبت المقبل، مؤكداً أنه يبحث عن موعد أقرب لعمل الأشعة للاعب والتأكد من سلامته.

وأضاف البناي أن المدافع عامر المعتوق الذي كان يشكو من التواء بسيط في الركبة تحسنت حالته كثيراً ودخل تدريبات الأمس، لافتاً إلى عودة بقية اللاعبين المصابين: على خلف ومحمد السويدان وفيصل زايد الذين شاركوا أمس في التدريبات الجماعية.

وأوضح: «الأمور تسير بشكل جيد، فالإصابات قلت واللياقة البدنية في ارتفاع مستمر، في انتظار المباراتين المتبقيتين للمنتخب في المعسكر».

ويلعب الأزرق غداً مباراة ودية رابعة في المعسكر أمام فريق ريدينغ، على يختتم مبارياته بمواجهة أستون فيلا في اليوم التالي. وسبق للمنتخب أن تغلب على فريقي مارلو وهنغرفود 3-2 و1-0 على التوالي، قبل أن يخسر أمام مايدنهيد بهدف نظيف في مباراته الثالثة.

ومن المنتظر أن يعود الوفد إلى البلاد السبت، على أن يمنح الجهاز الفني اللاعبين راحة اليوم التالي ، ثم يتدرب الأزرق في الكويت أيام 29 و30 و31، حتى موعد المغادرة إلى العراق يوم 1 أغسطس للمشاركة في البطولة في بطولة غرب آسيا.

