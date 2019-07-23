محلية

أبرم الكويت صفقة من العيار الثقيل بالتعاقد مع لاعب الكرة الطائرة في كاظمة عبدالله بوفتين مستفيدا من القانون الجديد الذي اقره الاتحاد ويسمح للاعبين الذين بلغوا 30 عاماً الانتقال لأي ناد دون موافقة ناديهم الأصلي على ان يحصل اللاعب على 20 في المئة من قيمة الانتقال مقابل 20 في المئة للنادي و10 في المئة للاتحاد. ويعتبر بوفتين من أفضل اللاعبين المحليين في مركز المعد إن لم يكن الأفضل على الاطلاق وهو من الاعمدة الاساسية التي يعتمد عليها البرتقالي والتي حققت العديد من البطولات في المواسم العشرة الأخيرة.

ويحسب لإدارة الأبيض هذا التعاقد المميز الذي دعمت من خلاله صفوف الفريق الساعي إلى تعزيز ريادته للعبة في المواسم الثلاثة الأخيرة التي حقق خلالها اغلب البطولات المحلية بعد أن دعم صفوفه بلاعبين مميزين مثل نجم العربي السابق عبدالله جاسم، ونجم القادسية السابق عامر السليم، والمعد الشاب في صفوف الساحل عذبي مالك وغيرهم. وقدرت صفقة انتقال بوفتين إلى الكويت بـ 25 الف دينار. واشارت مصادر مقربة من اللاعب أن إدارة كاظمة غاضبة جداً من قرار الاتحاد الجديد الذي مكن اللاعب من الانتقال دون الرجوع إلى ناديه وهي بصدد تقديم احتجاج إلى القنوات القانونية من أجل حفظ حق النادي في لاعبيه. وتعمل إدارة البرتقالي حالياً على تعويض انتقال بوفتين إلى الكويت من خلال التعاقد مع لاعب في المركز ذاته.

