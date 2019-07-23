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الأبيض خطف بوفتين من «طائرة كاظمة»

زيد خلف
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الثلاثاء 23 يوليه 2019

أبرم الكويت صفقة من العيار الثقيل بالتعاقد مع لاعب الكرة الطائرة في كاظمة عبدالله بوفتين مستفيدا من القانون الجديد الذي اقره الاتحاد ويسمح للاعبين الذين بلغوا 30 عاماً الانتقال لأي ناد دون موافقة ناديهم الأصلي على ان يحصل اللاعب على 20 في المئة من قيمة الانتقال مقابل 20 في المئة للنادي و10 في المئة للاتحاد. ويعتبر بوفتين من أفضل اللاعبين المحليين في مركز المعد إن لم يكن الأفضل على الاطلاق وهو من الاعمدة الاساسية التي يعتمد عليها البرتقالي والتي حققت العديد من البطولات في المواسم العشرة الأخيرة.
ويحسب لإدارة الأبيض هذا التعاقد المميز الذي دعمت من خلاله صفوف الفريق الساعي إلى تعزيز ريادته للعبة في المواسم الثلاثة الأخيرة التي حقق خلالها اغلب البطولات المحلية بعد أن دعم صفوفه بلاعبين مميزين مثل نجم العربي السابق عبدالله جاسم، ونجم القادسية السابق عامر السليم، والمعد الشاب في صفوف الساحل عذبي مالك وغيرهم. وقدرت صفقة انتقال بوفتين إلى الكويت بـ 25 الف دينار. واشارت مصادر مقربة من اللاعب أن إدارة كاظمة غاضبة جداً من قرار الاتحاد الجديد الذي مكن اللاعب من الانتقال دون الرجوع إلى ناديه وهي بصدد تقديم احتجاج إلى القنوات القانونية من أجل حفظ حق النادي في لاعبيه. وتعمل إدارة البرتقالي حالياً على تعويض انتقال بوفتين إلى الكويت من خلال التعاقد مع لاعب في المركز ذاته.


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